Kan stress voor buikpijn en darmklachten zorgen?

Je kent de uitspraak ‘ik krijg er buikpijn van’ vast wel. Hoe je je mentaal voelt, kan zeker invloed hebben op je lichamelijke sensaties. Onze darmen worden daarnaast ook wel ons tweede brein genoemd. Maar kan stress echt leiden tot darmklachten en buikpijn?

Buikpijn door stress

Maar wat als je buikpijn niet komt door een vastzittende scheet, maar door stress? Kan dat überhaupt? Volgens onder meer de Maag Lever Darmstichting (die we spraken over de ideale drol), wel. Ook Thuisarts, een betrouwbare bron op het gebied van medische informatie, noemt stress als een oorzaak van darmklachten.

Naast bijvoorbeeld gasvormend voedsel eten (o.a. kool, bonen, ui en knoflook) kan ook spanning, emoties en stress voor buikpijn zorgen. Eet je gezond (niet te veel en niet te vet) en denk je dat je buikpijn weleens door stress kan komen? Probeer eerst dat te verminderen. Bijvoorbeeld door genoeg rustmomenten in te bouwen en regelmatig te bewegen. Ervaar je veel stress op je werk? Probeer dan deze vijf technieken tegen tijdsgebrek.

Buikpijn kan echter ook een serieus signaal zijn van je lichaam. Als je bloed overgeeft, de buikpijn steeds erger wordt, er bloed bij je poep zit of je poep zwart is, moet je de dokter bellen. Ook als je hevige buikpijn in de bovenbuik voelt, waardoor je niet stil kunt zitten, of als je niet meer kunt plassen of je bijna flauwvalt, is medische hulp nodig.

Stress en Prikkelbaar Darm Syndroom

Volgens de Maag Lever Darmstichting speelt stress ook een rol bij het Prikkelbare Darm Syndroom. Stress is niet de veroorzaker van dit syndroom, maar kan de klachten die je ervaart wel erger maken. Het hebben van PDS alleen al kan voor stress zorgen: is er wel een wc op de plek waar je naartoe moet en haal je die op tijd als de nood hoog is?

Volgens diëtist Joyce Bijl staan je hersenen en darmen in verbinding met elkaar en is het niet zo gek dat stress zorgt voor darmklachten. „Als je stress hebt, sturen je hersenen signalen naar je darmen waardoor je er (extra) last van krijgt. De helft van de klachten bij PDS zijn te herleiden tot stress”, legt zij uit.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

