Last van een herfstdepressie? Volg deze tips tegen somberheid

Twee keer knipperen en de zomer is voorbij. 1 september ging de meteorologische herfst van start, en dat brengt voor veel mensen somberheid met zich mee. Voor sommige mensen mondt dat uit in een regelrechte herfstdepressie. Als jij ook zo tegen de herfst opziet, hebben wij wat fijne tips om je toch happy te voelen, ook als het eerder donker wordt en de regen tegen je raam tikt.

Want ondanks die regen en het feit dat er minder licht is, heeft de herfst ook veel leuke kanten. Lekker chocolademelk drinken op het terras bijvoorbeeld, en nog vele andere lichtpuntjes.

Herfstdepressie: tips tegen somberheid

Eigenlijk zijn de symptomen van een herfstdepressie hetzelfde als die van een winter- of zomerdepressie: dat sombere, depri gevoel, maar dan seizoensgebonden.

Nu was de zomer ook al niet echt om over naar huis te schrijven (maar alsnog warm) en nou komt het begin van de herfst ook nog snel in zicht. Officieel begint de herfst namelijk op 22 september.

Hopelijk vind je troost in het feit dat je niet de enige bent. Toch is het lastig om vast te stellen hoeveel mensen er leiden aan een herfstdepressie, omdat veel mensen geen hulp inschakelen.

1. Ga de natuur in

We snappen dat koude avonden of regenachtige middagen nou niet bepaald uitnodigend zijn, maar push jezelf toch om genoeg naar buiten te gaan. Als de herfst aanbreekt, zijn we geneigd binnen weg te kruipen, en zeg nu zelf: van binnen op de bank hangen wordt niemand gelukkig (op lange termijn dan). Maak een mooie boswandeling of meld je bij de atletiekbaan. Smaakt die warme chocomel daarna extra goed.

2. Geef jezelf een (nieuw) doel

Best raar toch, dat we alleen met nieuwjaar met nieuwe doelen en voornemens komen? Juist in deze tijd kunnen we het zo goed gebruiken. We zijn in de zomer lekker losgegaan op de terrassen, met waarschijnlijk meer wijntjes en ijsjes dan we willen toegeven. Of je nu die marathon wil uitrennen of één boek per maand wil uitlezen: zet een doel en ga ervoor.

3. Pas je gym routine aan

Misschien ben jij wel veel actiever in de zomer omdat je dan daadwerkelijk geniet van je rondje joggen op die late zomeravond. Snappen we. Maar ga jezelf deze herfst niet verwaarlozen. Ruil de avondjes hardlopen in voor rustige yogasessies of fijne boswandelingen. Blijf je toch actief.

4. Plan leuke dingen

En schrijf dit dan het liefst met grote letters op je kalender. Niets is zo leuk om je te verheugen op leuke uitjes, feestjes, etentjes of andere fijne dingen die jou weer laten stralen.

5. Pas je dieet aan

Misschien heb je nu veel meer last van cravings, en nu je jezelf niet meer in een strak badpak hoeft te hijsen zie je misschien het nu er niet meer van in om dat toetje te laten staan. Maar vergeet niet dat jouw eetpatroon een mega grote rol speelt in je humeur. Groente en fruit: daar worden je brein en hormonen blij van.