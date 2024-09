Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In 2023 vijf suïcides per dag: nieuwe website ikvoelmerot.nl moet jongeren met mentale problemen te hulp schieten

Mentale problemen zijn een veelvoorkomende kwaal in ons land. Sterker nog, bijna de helft van de Nederlanders krijgt in zijn of haar leven minimaal een keer te maken met bijvoorbeeld depressieve klachten of angst. Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en 113 zelfmoordpreventie lanceren daarom de website ikvoelmerot.nl, met praktische tips.

De omgeving is speciaal ontwikkeld voor (en met) jongvolwassenen die zich somber, angstig of eenzaam voelen en gedachten van zelfdoding hebben.

Nieuwe website voor hulp bij mentale problemen

De eerste, maar vaak ook de moeilijkste, stap in het behandelen van mentale klachten is vragen om hulp. Het NIP wil dat makkelijker maken en biedt op de website praktische tips, maar ook herkenbare verhalen van leeftijdsgenoten. In sommige gevallen helpt het namelijk al om te weten dat je niet alleen bent. Daarnaast vind je op ikvoelmerot.nl informatie over hoe je eenvoudig en laagdrempelig hulp kunt zoeken.

In Nederland bestaat de Landelijke Agenda Suïcidepreventie, allerlei maatregelen op verschillende domeinen om de suïcidecijfers terug te dringen. Deze website maakt daar deel van uit. Volgens 113 pleegden in 2023 1862 mensen zelfmoord, dat zijn er ruim vijf per dag. Voor het maken van ikvoelmerot.nl spraken het NIP en 113 met 41 jongvolwassenen (20 tot 30 jaar) met en zonder zelfmoordgedachtes.

‘Help ons hulp zoeken’

Manager van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie Vicky Verschoor vertelt: „De website is ontwikkeld vanuit de vraag van jongvolwassenen zelf: help ons hulp zoeken. Met de informatie op de website willen we verder bijdragen aan het terugdringen van het zorgwekkend hoge aantal zelfdodingen onder jongvolwassenen.”

Lieke van Domburgh, lid van het algemeen bestuur van het Nederlands Instituut van Psychologen: „Het NIP is trots op de lancering van deze website, omdat het jongvolwassenen laat zien dat ze niet gek zijn als ze zich rot voelen. Ze zijn niet de enigen en we hopen dat deze website ze laat zien dat het helpt om samen met voor hen belangrijke mensen te onderzoeken wat voor hen geschikt is. Het NIP vindt het belangrijk om blijvend een bijdrage te leveren aan initiatieven die het taboe rond zelfdoding doorbreken, en de kennis van psychologen over dit onderwerp vergroten.”

Jongeren die mentale problemen hebben gekend, onderstrepen het belang van de website: „Ik heb mij heel lang heel erg eenzaam gevoeld, ik wist niet waar of bij wie ik iets kwijt kon, laat staan hoe of dat ik dat durfde. Maar ook met het idee heel erg een last te zijn. Ik wist niet waar ik hulp kon zoeken. Ik denk dat ik met deze website eerder bij mijn omgeving aan de bel had getrokken.”

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Herken je jezelf in deze eigenschappen of dit artikel en wil je hier met een professionele hulpverlener over praten? Praat dan gratis en anoniem met MIND Korrelatie.

Reacties