Drie tekenen van een verborgen depressie, volgens een expert

Een depressie straalt er lang niet altijd overduidelijk vanaf. Een expert in mentale gezondheid vertelt daarom wat de drie tekenen van een verborgen depressie zijn, zodat je mogelijk eerder in kunt grijpen. Of dat nou bij jezelf of een ander is.

Drie tekenen van een verborgen depressie

Anthony D. Smith werkt in de mentale gezondheidszorg en sprak met het Amerikaanse Psychology Today over depressie. „Depressie is een alomtegenwoordige term, en het lijkt erop dat de meeste mensen een idee, zij het niet helemaal juist, hebben van wat het betekent”, zegt hij. „Sommigen denken misschien aan het symptoom van verdriet, terwijl anderen zich een suïcidaal karakter voorstellen.” De praktijk is minder zwart-wit: depressie kan zich ook op andere manieren manifesteren.

1. Zuchten

Alleen het zuchten zelf hóeft niet noodzakelijk een teken te zijn dat iemand negatieve emoties ervaart. „Maar als regelmatig uitgesproken zuchten gepaard gaat met andere observaties, is het misschien tijd om eens te checken bij die persoon (of bij jezelf)”, zegt Smith.

Mensen zuchten namelijk vaker als ze gestrest of emotioneel zijn. Hoe dat komt? Het zou mensen die vastzitten in negatieve emoties helpen terug te keren naar een beheersbare emotionele staat.

2. Onrust

Alleen de slechte slaap en het gebrek aan eetlust van een depressie kunnen al irritatie en onrust veroorzaken, zegt de expert. Maar het overpeinzen wat bij een depressie hoort, maakt dit nog erger. Smith: „Iemands emotionele ervaring kan lijken op een pot met een deksel erop die begint te koken; we zien het niet, maar het trillen geeft aan dat er iets binnenin zit.”

3. Frustratie

Zowel onrust als zuchten hangen samen met het derde teken van verborgen depressies. „We rollen allemaal weleens met onze ogen en/of slaan de handen voor het gezicht als we gefrustreerd zijn. Maar als het een karaktertrek wordt, houdt het de chronische interne onrust het waarschijnlijk in stand.”

