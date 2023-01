Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voor sommigen is het elke dag Blue Monday: dit is hoe je met iemand met een depressie omgaat

Gisteren was het Blue Monday, de meest depressieve dag van het jaar. Maar voor veel mensen blijft het niet bij die ene dag. Eén op de vijf Nederlanders krijgen in hun leven de diagnose ‘depressief’, stelt het Trimbos Instituut. Grote kans dus dat iemand in jouw omgeving hiermee kampt. Of misschien jijzelf. Metro sprak aan de telefoon met een psycholoog die tips geeft hoe je zelf of bij een ander met de ziekte omgaat.

The million dollar question

„Waarom sommige mensen vatbaarder zijn voor depressie? Dat is de million dollar question“, begint Jean-Pierre van de Ven, psycholoog bij MIND Korrelatie. „Wel kan ik met zekerheid zeggen dat mensen die in het verleden narigheid hebben meegemaakt, zoals mishandeling of discriminatie, meer kans hebben op depressie.” Ook vertelt hij dat „mensen die veel stress hebben ook vaker depressieve klachten hebben”.

💟 Eigenschappen depressie Volgens Depressievereniging.nl heeft depressie ook met je persoonlijkheid te maken, met de manier waarop je in het leven staat. Is het glas bij jou altijd half vol of half leeg? Zo’n instelling heeft iets met je karakter te maken en kun je niet zomaar veranderen. Er staat geschreven dat onder andere de eigenschappen piekeren, weinig zelfvertrouwen, moeite met vragen om steun en een streng geweten hebben, veel voorkomen bij mensen die depressie hebben.

Wanneer is er dan iets mis?

„Het komt best wel vaak voor dat mensen om je heen eerder doorhebben dat er iets mis is dan jijzelf. Het is een beetje te vergelijken met iemand die alcoholist is. Die ontkent naar zichzelf vaak ook dat er iets mis is.” Een manier om te ontdekken of iemand last heeft van depressieve gedachtes, is door te kijken of die persoon anders, of zelfs niet, reageert op zaken waar hij of zij eerst enthousiast over was. „Als iemand heel erg fan is van bijvoorbeeld wielrennen, maar daar plots daar geen aandacht meer voor heeft, dan kan het betekenen dat iemand depressief is,” legt Van De Ven uit. Een indicatie, dus.

Als je merkt dat dit speelt, dan moet je twee dingen vooral niet doen volgens de psycholoog. „Ten eerste moet je geen diagnose stellen en zeggen: ‘jij bent depressief’. En ook niet zoiets zeggen als: ‘oh, mijn tante had het ook vorig jaar’ en dan dat verhaal vertellen.” Wat je wel kunt doen is zeggen dat je je zorgen maakt.

‘Doe niet extra lief tegen een depressief iemand’

Therapie krijgen of naar de psycholoog gaan kan erg heftig zijn. Vorig jaar schreef Loes Vonk nog een boek hierover, samen met haar therapeut. Van De Ven sluit zich hierbij aan: „Als een naaste in een traject bij de psycholoog zit, krijgen we al heel snel de neiging om extra lief te doen.” Juist omdat het zo heftig is. Al is het vaak niet wat die persoon nodig heeft. „Natuurlijk is het lief als je een keer extra de afwas doet, maar het moet geen gewoonte worden. Mensen die depressief zijn moeten juist doorgaan met het leven.” Het belangrijkste is misschien ook wel het voor de meest voor de hand liggend: „Bied aan om te praten, push het niet, maar maak het wel duidelijk”, aldus Van de Ven.

Heb jij te maken met depressieve klachten? Zoek dan hulp bij MIND Korrelatie via mindkorrelatie.nl.