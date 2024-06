Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Last van kriebelhoest? Zo kun je het verhelpen

Weinig dingen zijn vervelender dan kriebelhoest. Zo’n hoest waar je hoofd bijna van uit elkaar klapt als je ‘m probeert in te houden, en aan de andere kant niet ophoudt als je ‘m dan wél toelaat. Welke middelen tegen kriebelhoest zijn er en wat biedt verlichting?

We schreven eerder al welke verschillende soorten hoest je kunt hebben (tijdelijke, lichte, of zware hoest bijvoorbeeld), maar duiken nu specifiek in de kriebelhoest. Misschien heb je daar vanwege hooikoorts de afgelopen tijd wel extra last van?

Middelen tegen kriebelhoest

Sabbel jij op legio keelsnoepjes om je hoest of keel te verzachten? Dan moeten we je teleurstellen: dat werkt niet. Er is meer kans dat je daarmee de hoest erger maakt, dan dat het de kriebelhoest verhelpt. Er zijn wel een aantal middelen verkrijgbaar bij de apotheek, die bijvoorbeeld de hoestprikkel kunnen dempen. Dat kan verlichting bieden als je longen en keel geïrriteerd zijn. Noscapine, dextromethorfan, pentoxyverine en codeïne bijvoorbeeld, lezen we op Apotheek.nl, een site met betrouwbare informatie van apothekers. Vraag wel altijd advies aan de huisarts of apotheker als je deze middelen neemt, zodat je ze goed gebruikt en je er zeker van bent dat er geen contra-indicaties zijn.

Als de kriebelhoest vooral door pollen en dus hooikoorts komt, zijn antihistaminica een betere optie om te proberen. Ervaar je veel pijn bij het hoesten? Dan kan het verstandig zijn wat tijmsiroop in warm water op te lossen. Zo verzacht je je keel.

Deze algemene tips helpen mogelijk ook om (kriebel)hoest te verzachten:

Schone lucht, thuis en op het werk

Regelmatig koud water drinken (of warm water, als er slijm vastzit). Heb je kriebelhoest, ga dan voor thee met honing

Blijf uit de buurt van sigarettenrook en rook ook zelf niet

Als je ook verkouden bent, kan een neusspray helpen. Je kunt dan beter door je neus ademen en je slijmvliezen blijven vochtiger

