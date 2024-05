Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze vijf ‘stresstalen’ zijn er

Wij mensen gaan niet zozeer goed op stress. Een beetje misschien, op z’n tijd. Maar we reageren kennelijk allemaal anders op stresssituaties. Ken jij deze vijf stresstalen al, die laten zien hoe je met lastige situaties omgaat?

Relatieproblemen? Een bomvolle agenda? Werkdruk? Allemaal zaken waar we stress van kunnen krijgen.„Als we gestrest zijn, stroomt ons bloed naar ons lichaam en verlaat het ons frontaalkwab-gebied. Onze frontale kwab gaat dus als het ware offline”, zegt Chantal Donnelly, fysiotherapeut en stressonderzoeker, tegen HuffPost.

Die frontale kwab is verantwoordelijk voor functies als zelfbeheersing, emoties, denken en communicatie. Bij een stressreactie komt dat alles onder druk te staan.

Vijf talen voor stress

Kennelijk zijn er dus verschillende stresstalen, oftewel we gaan op verschillende manieren om met stress. Welke stresstaal gebruik jij?

1. De implodeerder

Dit is een ‘bevriezende’ reactie op een stressvolle situatie. De implodeerder kan zich hopeloos, hulpeloos en verlamd voelen.

2. De explodeerder

Dit is een ‘vecht- of vluchtreactie’ op een stressvolle situatie. Deze persoon kan een opgeblazen reactie hebben op een stressvolle situatie; ze kunnen prikkelbaar, gefrustreerd of boos worden. Of weglopen van een situatie die ze niet aankunnen.

3. De fixer

Vaak een manier hoe vrouwen met stress omgaan. Moederen, pleasen en over hun grenzen gaan.

4. De verdover

Iemand die zichzelf verdooft of afsluit voor de buitenwereld als het niet goed gaat. Ze vertonen vluchtgedrag en escapisme in bijvoorbeeld alcohol, drugs, gamen, te veel werken of overmatig sporten. ‘Verdovingsmiddelen’ om met de stress om te kunnen ganen.

5. De ontkenner

De overdreven positivo die de realiteit probeert te vermijden.

Hoe ga jij om met stressitaties?

Volgens Donnelly zijn nummer 1, 2 en 3 natuurlijke reacties of gedragingen waar stress toe kan leiden bij mensen. Nummer 4 en 5 gaan vaak over gedragingen die mensen toepassen om op regelmatige basis met stress om te kunnen gaan.

Heb je een rotdag? Kijk dan naar jezelf en jouw reactie. Of vraag je partner op wat voor manier je reageert. Overigens kan het volgens Donnely ook zo zijn dat je meerdere stresstalen hebt. Zo kun je een andere aanpak hebben tegenover je partner dan tegen je baas.

Bewustwording over jouw eigen stresstaal, en die van anderen, kan een positief effect hebben op jouw relaties en de communicatie naar elkaar.

Stressmanagement

Wij mensen gaan niet goed op stress. We kunnen naast mentale, ook fysieke klachten ervan krijgen. Zoals hoofdpijn, druk op de borst, slaapproblemen en vermoeidheid. Maar je kunt ook emotionele reacties als verdriet, woede en overweldiging door stress ervaren. En chronische stress kan zorgen voor hart- en vaatproblematiek.

Stressmanagement is dus vrij belangrijk voor onze algehele gezondheid. Neurowetenschapper Elizabeth Shirtcliff pleit voor routines in jouw leven om stress te reguleren. Daarnaast moedigt Donnely aan om in stressvolle situaties je op je lichaam te focussen, bijvoorbeeld op de ademhaling. In plaats van focussen op je brein, bijvoorbeeld door ‘positief denken’. Eerder deelde psycholoog Thijs Launspach met Metro de zogenoemde 4-7-8-regel voor het reguleren van je ademhaling en tegen stress.

