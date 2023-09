Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel druk op je schouders? 4 manieren om stress sneller los te laten

Iedereen is weleens gestrest. De kunst is alleen om dit gestreste gevoel zo snel mogelijk weer los te laten. Maar stress loslaten, hoe doe je dat nu echt? Deze slimme trucs helpen je om weer op te laden na een drukke, stressvolle dag.

Merk je vaak dat je jouw werkdag met stress afsluit? Lees hier over zeven tekenen dat je werk-privébalans ver te zoeken is.

Stress loslaten? Zo doe je dat

1. Herken je stempel van drukte

Ooit gehoord van de stempel van drukte? Volgens bedrijfspsycholoog Tony Crabbe treden er in tijden van drukte bij iedereen subtiele gedragsveranderingen op. Je krijgt bijvoorbeeld meer trek in zoet en vet eten, grijpt eerder naar je telefoon of bent kortaf. Dit gevoel van drukte drukt als het ware een unieke stempel op je. Door deze kleine gedragsveranderingen te leren herkennen, kun je op tijd een stapje terug doen en stress loslaten.

Tip: schrijf op wat jouw stempel van drukte is. Hoe merk je aan jezelf dat je het te druk hebt? En hoe merken anderen aan jou dat je gestrest bent? Deze waardevolle informatie kan veel stress helpen voorkomen.

2. Zie in dat jij de bron van stress bent

Stress schuiven we graag in de schoenen van iemand anders. We zeggen dat het komt door ons werk, onze partner, ons huisdier, de overvolle to-do list en ga zo maar door. Alleen is de echte bron van stress niemand anders dan jijzelf. Jij bepaalt hoe je op een gebeurtenis reageert en deze reactie bepaalt hoe je je voelt. Zo geven positieve gedachten een positief gevoel en angstige gedachten een angstig gevoel. Eigenlijk heel logisch.

Tip: herhaal bij stress het volgende in je hoofd: ‘Ik ben de bron van stress.’ Deze zin helpt relativeren en inzien dat alleen jij het kunt veranderen.

3. Stress loslaten door je hoofd leeg te schrijven

Als je je gestrest voelt, is de kans groot dat je hoofd voller dan vol is. Gelukkig is hier een hele eenvoudige oplossing voor: al je gedachten op papier zetten. Ook wel een braindump genoemd. Pak papier of je telefoon en schrijf alle ronddwalende gedachten op. Van die belangrijke taak die op je to-do list hoort tot de afspraak die je niet moet vergeten. Je creëert zo meer ruimte in je hoofd en voelt je meteen een stuk relaxter.

Tip: als je vaak met een piekerhoofd in bed duikt, is het slim om ’s avonds een piekerkwartier in te lassen. In deze tijd schrijf je alles wat er in je hoofd omgaat op, zodat je met een leger hoofd gaat slapen.

4. Schud de stress van je af

Paniekerige gedachten zorgen voor gespannen spieren en gespannen spieren zorgen voor paniekerige gedachten. Kortom: je komt in een vicieuze cirkel van stress, stress en nog meer stress terecht. Door je lichaam te schudden, kun je dit doorbreken. Je maakt zo je spieren losser en focust je even op totaal iets anders. Hoe lang en snel je je lichaam schudt, is aan jou.

Tip: werd je met een gestrest gevoel wakker? Begin de dag dan met het schudden van je lichaam. Dit kun je bijvoorbeeld doen terwijl je op het koffiezetapparaat wacht of als je uit de douche stapt.

Vorige Volgende

Reacties