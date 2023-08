Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5x tekenen dat jij een zomerdepressie te pakken hebt

Als jij bij het eerste prille zonnestraaltje je bikini uit de kast haalt en vol enthousiasme die zomerhits meeblèrt, kun je je niet voorstellen dat er mensen zijn die dit seizoen het liefst overslaan. Toch bestaat het echt. Net zoals veel mensen in de winter het liefst een winterslaap houden, zijn er mensen die ieder jaar weer een zomerdepressie te pakken hebben.

Hoe je zo’n zomerdepressie nu kunt herkennen? Wij zetten een aantal mogelijke symptomen op een rij.

Zomerdepressie

Eigenlijk is het best moeilijk om te meten hoeveel mensen met een depressie te maken hebben. In Nederland gaat het om ongeveer 0,1 procent van de bevolking. Er wordt natuurlijk een schatting gedaan naar de mensen die daadwerkelijk erkennen dat ze zich depressief voelen. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer mensen die met een depressie dealen, maar daar niet of moeilijk over kunnen praten.

Volgens therapeut Mirjam Schneider heb je een zomerdepressie te pakken als je je meer dan veertien dagen achter elkaar somber voelt. Als je twee jaar achter elkaar deze sombere gevoelens ervaart, kun je het een seizoensdepressie noemen.

Symptomen van een zomerdepressie

Iedereen kan zo’n zomerdepressie heel anders ervaren. De één wordt chagrijnig van de hitte, terwijl de ander dagelijks last heeft van grote FOMO. Herken je de volgende symptomen? Dan kun je last hebben van een zomerdepressie.

1. Verwachtingen

Of je er nu een stressvolle baan hebt, fulltime moeder of vader bent: het hele jaar werk je enorm hard om alle ballen in de lucht te houden. Je kunt dan ook niet wachten tot de zomermaanden eraan komen, en jij van die welverdiende vakantie mag genieten. Maar hier schuilt het grote gevaar. Hoge verwachtingen kunnen je ongelukkig maken. De realiteit kan namelijk nooit tippen aan die hoopvolle en grote verwachtingen die jij in je koppie gecreëerd hebt.

2. Prikkels. Veel meer prikkels

De zomer kan heel overweldigend zijn. Er zijn meer mensen op straat, de terrassen zijn overvol en de stranden zien zwart van de zonaanbidders. Kan heel gezellig zijn, maar al die prikkels kunnen ook stress opleveren. Heel veel stress. De geluiden, muziek en mensen kunnen dan een tikketje too much zijn, waardoor je stress ervaart. En laat die stress nu net een mogelijk symptoom zijn van een zomerdepressie.

3. Je slaapt minder

Ook slaaptekort kan een teken zijn van een zomerdepressie. In de zomer is het langer licht, we gaan later naar bed en staan waarschijnlijk vroeger op. Ook ‘s nachts kan onze slaap onderbroken worden door de hitte in de slaapkamers, want laten de meeste huizen nou niet gebouwd zijn met airconditioning.

4. Onzekerheid

Wanneer de eerste rokjes op straat verschijnen, voel jij die onzekerheid opkomen. Of je je nu onzeker voelt over je bovenarmen of witte benen; je lichaam is (volgens jou) nog lang niet klaar voor die zomerse jurkjes. Eén troost: je bent niet de enige. Die onzekerheid kan je tijdens de zomermaanden behoorlijk in weg zitten, en kan zelfs leiden tot een zomerdepressie. Je vermijdt het strand, verstopt je liever binnenshuis en zegt sociale verplichtingen af.

5. Geld is een issue

Een vakantie hier, een borrel daar. Voor je het weet gaat je spaarrekening eraan en blijf jij met financiële zorgen achter. De zomerse maanden waarin FOMO vaak onvermijdelijk is kunnen er financieel gezien behoorlijk inhakken, en laat geldzorgen nu één van de grootste redenen zijn een depressie.