Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat een plaatje: vroeger was niet alles beter, bewijst musical Frozen maar weer

Voor wie z’n mond van verbazing af en toe open wil laten vallen, moet lekker naar de musical Frozen gaan. De ‘Disney-film op de planken’ is een plaatje geworden. Met Vajèn van den Bosch en Nienke Latten als de nogal goed gecaste prinsessen.

Metro bezocht vanmiddag de galapremière in het AFAS Circustheater in Scheveningen, de vaste thuishaven van Frozen. Voor de ingang bleek enorm uitgepakt met fotogenieke taferelen (slim voor de socials van bekend Nederland), tot aan een heuse megalange Frozen-limo aan toe. In de zaal zaten heel wat schattig uitgedoste prinsjes en vooral prinsesjes.

De adviesleeftijd van dit spektakel, zo mogen we het wel noemen, is ‘vanaf 6 jaar’. Maar wees gerust, ook het volwassen premièrepubliek zat met de spreekwoordelijke bek open te kijken. Naar de indrukwekkende plaatjes en naar het uitstekende duo Vajèn en Nienke (lees hier Metro‘s interview met deze twee musicalsterren).

Frozen een wereldwijd succes

Deze Metro-kijker was niet helemaal verrast dat Stage Entertainment van Frozen in Scheveningen iets prachtigs heeft gemaakt. Van Broadway New York tot West End Londen en Australië, overal klonken juichende geluiden. Het Disney-team onder leiding van de Britse regisseur Michael Grandage regelde ook deze Nederlandse versie, dus aan het toeval werd niets overgelaten. Wie overigens dit uitstekende sprookjes-verhaal weet te verkloten, moet wel erg z’n best doen.

Voor wie het verhaal van Frozen even heeft gemist

Centraal in het verhaal van Frozen staat de relatie tussen twee zussen Elsa en Anna. Zij zijn prinsessen in het fictieve Arendelle. De inwoners weten niets van de magische kracht van Elsa, die mensen en dingen kan bevriezen, zonder daar controle over te hebben. Elsa’s angst voor haar magische kracht neemt toe, wanneer ze haar zus per ongeluk verwondt. Jarenlang sluit zijn zichzelf op en dan wordt zij ook nog eens de koningin van Arendelle. Wanneer Elsa na een ruzie met Anna vlucht, beseft ze niet dat ze per ongeluk haar krachten heeft ingezet om Arendelle in een eeuwige winter achter te laten. Anna moet wel op zoek naar haar zus, want er blijkt maar één oplossing die Elsa’s magie teniet kan doen: een daad van ware liefde.

Natuurlijk staat in Frozen zo de zussenband en bijbehorende liefde centraal, maar ook de tip ‘laat het los, laat het gaan’. Dat is het beroemde nummer uit de musical en die is aan Vajèn van den Bosch wel besteed. Het nummer klinkt net voor de pauze van de twee uur durende voorstelling en een paar tellen hoop je dat het daarmee afgelopen is. Beter wordt het toch niet?

Lang de Nienke Latten-show

Maar da’s maar eventjes, want er valt genoeg te genieten. Bij de start van de kinderen die Elsa en Anna (vooral zij, wat een heerlijk grappig kind) spelen bijvoorbeeld. Maar tot aan Laat Het Los van Vajèn kunnen we lang ook spreken van de Nienke Latten-show. Dat heeft alles te maken met het grote aandeel van haar personage Anna. Nederlandse musicalliefhebbers kennen Nienke nog niet zo goed, want zij speelde alleen in het niet goed ontvangen en slecht bezochte ONE (de zangeres en actrice was in die show zelf wél goed). Verder was zij steeds in Duitsland en Wenen te zien. We kunnen haar nu wel omarmen, want haar Anna met humor, een groot hart en spring in ‘t veld is raak. Dat geldt ook voor de vastberadenheid en koninklijke allure die Vajèn haar Else moet meegeven. En de rust natuurlijk, na dat ‘laat het los, laat het gaan’.

Record-titel Frozen kwam als film (en verhaal geschreven door Jennifer Lee) uit in 2013. Het was nummertje 53 qua animatie al weer van Disney, maar dit werd de succesvolste animatiefilm ooit. Niet gek dus dat er een musical kwam. Frozen leverde als film 1,28 miljard dollar op, won twee Oscars en meer dan zestig andere prijzen. De soundtrack met onder meer Let It Go van Indina Menzel belandde in Nederland in 2015 op nummer 1 in de Album Top 100. Om de gekte nog meer weer te geven: de naam Elsa steeg na de film Frozen 243 plaatsen op de lijst van populaire babynamen in Amerika. Dat past wel bij Vajèn van den Bosch trouwens. Toen zij geboren werd bestond er maar één Vajèn in Nederland. Na haar finaleplaats (niet gewonnen) in The Voice Kids in 2012 kregen al snel 174 meisjes de naam Vajèn.

Bevroren koninkrijk: zó mooi

Naast de prestaties van Vajèn en Nienke is er veel leuks te zien, zeker ook voor de kids. Denk aan sneeuwpop Olaf die van warme knuffels houdt (Steven Roox), rendier Sven (Mathijs Pater en Nicholas Allan Li) en Graaf van Wesselland (Jorge Verkroost). De belangrijke rollen van dertienderangs prins Hans van het Zuiderkruis en ijsverkoper Kristoff de geen ijsje meer aan de man brengt door de eeuwige vrieskou, zijn voor Tristan van der Lingen en Naidjim Severina.

Alles leuk en aardig verder: Frozen is vooral een pláátje. Als Elsa haar magische krachten gebruikt; haar beroemde ruim 10 kilo zware jurk; maar vooral de plotselingen en snelle verandering naar de ijswereld, is fabelachtig. Nu kan er bijvoorbeeld met led-beelden veel tegenwoordig, maar wat kunnen we blij zijn dat de tijden van aan touwtjes zakkende decorstukken voorbij zijn. Er zullen altijd mensen zijn, ook in het theater, die vroeger alles beter vonden en dit technische geweld misschien wat overbodig. Les Miserables ‘2.0’ was vorig jaar echter al meer dan geslaagd, Frozen kan echt niet zonder en maakt het helemaal af.

Beoordeling uit 5: 4,5

Noot: 5 voor die hard-Disneyfans.

Meer informatie over de musical Frozen vind je hier.

Vorige Volgende

Reacties