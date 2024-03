Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kan stress haaruitval veroorzaken?

Je staat onder de douche en merkt dat je handen vol haar uit je hoofd lijkt te trekken. En dat gebeurt niet één keer, maar meerdere keren. Zelfs overdag vind je overal haren en je haar lijkt ook een stuk dunner te worden. Kan stress haaruitval veroorzaken? We zoeken ‘t voor je uit.

Want niemand wil met de handen in het haar blijven zitten.

Haaruitval door stress

Het korte antwoord is: ja, stress kan haaruitval veroorzaken. Dat lezen we in ieder geval op Thuisarts, een betrouwbare website als het om gezondheidszaken gaat. Het is ten eerste niet gek als je zo nu en dan haar verliest, ook niet als het wat veel lijkt. Per dag verlies je gemiddeld namelijk tussen de 100 en 120 haren per dag. Dat zal niet leiden tot kale plekken of dunner wordend haar, wel kan je haar dunner worden als je ouder wordt.

Stress is sowieso een grote boosdoener in ons lijf. Het kan leiden tot burnouts, waardoor sommige mensen wel 300 dagen van de werkvloer wegblijven. Maar ook op bijvoorbeeld je hart heeft stress invloed. Niet gek dus, dat het ook voor haaruitval kan zorgen.

Het wetenschappelijke Quest trok een dermatoloog aan de mouw. David Njoo legt uit dat je lichaam je haar normaliter beschermt, zodat het niet uitvalt, maar stress dat in de war kan gooien. „Als je stress hebt, valt die natuurlijke bescherming uit. Het is als een soort muur die afbreekt waardoor ontstekingsreacties meer kans hebben. En dan kunnen je haren uitvallen.” Daarnaast trekken sommige mensen met stress zelf hun haar uit.

Wat kun je doen tegen haaruitval?

Naast dat het mogelijk is dat stress de oorzaak is van haaruitval, kan het door veel meer zaken komen. Medicijngebruik bijvoorbeeld, of een aandoening, zoals alopecia. Toch zijn er een paar algemene adviezen die je kunt opvolgen als je het idee hebt dat je haar wel een boost kan gebruiken:

Eet gezond en zorg ervoor dat je voldoende vitamines en mineralen binnenkrijgt. Genoeg fruit en groente eten en variëren in wat je eet is de basis van een gezond lichaam.

Drink genoeg water, dat heb je nodig voor de opbouw van je haar en een heleboel andere lichaamsfuncties. Weet je niet precies hoeveel water je moet drinken? Dat vertellen we je hier.

Sport! Sporten is sowieso gezond voor je lichaam én een goede uitlaatklep als je stress hebt.

Verminder oorzaken van stress. Heb je het idee dat je stress krijgt van je werk? Ga in gesprek met je leidinggevende om een en ander te bespreken. Wie weet kun je wat taken overdragen of iets minder werken.

Kijk eens goed naar de ingrediënten in je shampoo en andere producten die je gebruikt. Wie weet zit daar wel iets in dat eigenlijk slecht of te hard is voor je haar. Vraag zo nodig advies bij je kapper.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

Vorige Volgende

Reacties