Zo kun je het beste omgaan met zenuwen, volgens de psycholoog

Een presentatie, belangrijke pitch of een moeilijk gesprek. We liggen allemaal weleens wakker van de zenuwen. Maar is dat erg? Voor een kort consult kloppen we in Metro‘s podcast De Werkvloer aan bij psycholoog Thijs Launspach.

Zo’n 25 procent van de jonge werkenden tussen de 18 en 34 jaar oud heeft last van burn-outklachten, blijkt uit het meest recente onderzoek van TNO en het CBS. De hoogste tijd om die cijfers serieus te nemen. Daarom brengen we iedere podcastaflevering een bezoek aan de psycholoog.

Omgaan met zenuwen

Psycholoog Thijs Launspach schreef verschillende boeken over stress en mentale gezondheid, heeft een eigen podcast en deelt wekelijks zijn inzichten in de krant. Dit keer leggen we hem de volgende stelling voor: dingen waar je zenuwachtig van wordt, kun je beter vermijden.

Daar is Launspach het niet mee eens. „Ik denk dat dat de grootste misvatting is over stress”, stelt hij. Zenuwen, stress, of angstig zijn; het behoort allemaal tot hetzelfde systeem, legt hij uit. „In onze wereld wordt vaak aangeleerd dat stress heel verkeerd is en dat je altijd relaxed of ontspannen moet zijn”, vervolgt de psycholoog. Daardoor lijkt het alsof stress heel verkeerd is – ten onrechte, stelt Launspach.

„Je kunt best wat stress hebben. Daar is ons lichaam ook op gebouwd en we zijn goed in staat om spannende dingen te doen. Daarnaast denk ik dat je zenuwen soms nodig hebt om resultaten te boeken. Het is best functioneel om af en toe wat zenuwen te voelen”, legt hij uit.

Tips bij zenuwen

Zodra de zenuwen opkomen, hebben veel mensen het idee dat dat gevoel zo snel mogelijk moet verdwijnen. En juist dat werkt vaak averechts, stelt Launspach. „Dat is een disfunctionele manier. De functionele manier is om je te realiseren dat je zenuwen voelt, beseffen dat dat erbij hoort, het gevoel te accepteren en dan bijvoorbeeld te denken: ‘Hé, ik voel spanning, dan zal ik dit wel belangrijk vinden’.”

In de psychologie wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire emoties, vervolgt hij. Bij zenuwen kun je de primaire emotie herkennen als het voelen van de spanning. De secundaire emotie gaat over hóé je je daarover voelt. „Je voelt de spanning en denkt bijvoorbeeld: ‘Ik mag me niet zo voelen’. Dat werkt niet mee”, legt Launspach uit. In sommige gevallen voelen mensen zelf boosheid, over het feit dat ze spanning voelen. Dat is de secundaire emotie. „Een accepterende gedachte in de vorm van: ‘Ik voel spanning, ik zal het wel belangrijk vinden’, dat werkt vaak beter.”

De 4-7-8-ademtechniek bij spanning

Stel dat je de zenuwen toch wat wil verminderen, dan zijn daar verschillende technieken voor. Zo kun je wandelen, muziek luisteren, maar ook speciale ademtechnieken toepassen. Bijvoorbeeld de 4-7-8-ademtechniek. Die werkt als volgt: je ademt 4 seconden in, houdt je adem 7 seconden vast en ademt 8 seconden uit. „Dat is een goede manier je adem te reguleren. Vaak ga je namelijk sneller ademhalen en gaat je hartslag omhoog. Daarmee verhoog je de spanning. Door zo’n oefening kun je dat reguleren.”

Benieuwd naar het volledige advies van psycholoog Thijs Launspach? Je hoort het in de nieuwste aflevering van Metro’s podcast De Werkvloer.

