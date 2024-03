Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Werkstress kost 3 tot 5 miljard euro per jaar’, dit kun je eraan doen

Steeds meer mensen hebben last van werkstress, blijkt uit onderzoek van TNO. En dat zal in de komende jaren niet beter worden, vrezen het RIVM en TNO. Het grote gevaar bij langdurige werkstress? Grotere kans op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

We geven een paar tips om stress bij jezelf of anderen tegen te gaan.

Ziekteverzuim door stress

In 2023 hebben meer mensen zich ziek gemeld vanwege stress, melden arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare. Het aantal ziekmeldingen met stress als grootste oorzaak lag afgelopen jaar zo’n 11 procent hoger dan een jaar eerder. Ziekteverzuim als gevolg van een burn-out, spanning of overspanning vormt een kwart van het algehele ziekteverzuim in Nederland. Volgens eerder onderzoek van vakbond CNV zit bijna 1 op de 5 werkenden tegen een burn-out aan.

De kosten van werkstress

En dat brengt de nodige kosten met zich mee, niet alleen in de vorm van een persoonlijke last voor de werkende, maar ook voor het bedrijf en de samenleving. Uit gegevens van de eerder genoemde dienstverleners blijkt dat het thuiszitten van een personeelslid voor een bedrijf zo’n 315 euro per dag kost.

Gemiddeld genomen is een werknemer met stressgerelateerde klachten zo’n 240 dagen (deels) uit de running. Bij iemand met een burn-out zijn dat gemiddeld 300 dagen. Volgens Christiaan Vinkers, hoogleraar stress en veerkracht aan het Amsterdam UMC, kost werkstress de samenleving zo’n 3 tot 5 miljard euro, stelt hij bij Spraakmakers op Radio1.

De toekomst van werkstress

Volgens TNO en het RIVM kent de toenemende mate van werkstress verschillende oorzaken. Zo speelt de vergrijzing in Nederland op verschillende manieren een rol, waardoor het probleem de komende jaren naar verwachting alleen maar groter wordt. Zo zijn er steeds minder mensen beschikbaar om het werk te verrichten. Steeds meer werkenden hebben naast hun rol als werknemer ook een zorgtaak als bijvoorbeeld mantelzorger.

Daarnaast kunnen verschillende factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van stressklachten. Zo is de werkdruk bepalend, maar ook persoonlijke keuzes kunnen van invloed zijn. Een ongezonde levensstijl kan ook van invloed zijn op de ontwikkeling van stressklachten. Persoonlijke ingrijpende gebeurtenissen kunnen effect hebben, maar ook ongewenst gedrag kan een grote stressfactor zijn.

Handleiding: wat te doen bij werkstress

Een stress-situatie is altijd persoonlijk, evenals de factoren die stress opleveren. Om werkstress te voorkomen kunnen verschillende partijen een rol spelen. Mede daarom werkt TNO aan het programma DESTRESS, waarbij de komende 8 jaar in samenwerking met verschillende universiteiten onderzoek wordt gedaan naar stressklachten, het opsporen van stressklachten en de oorzaken van stressklachten.

Daarnaast is er tot nu toe ook al veel onderzoek gedaan. Zo kennen we bijvoorbeeld het inspannings- herstelmodel en zijn er allerlei trucs om stress te verminderen. Hieronder een handreiking om je stressklachten te herkennen, aan te pakken én om te begrijpen wanneer stress daadwerkelijk een probleem vormt.

En twijfel je waar je het beste met stressklachten kunt aankloppen? Je kunt altijd terecht bij je huisarts, dan kan hij of zij je verder helpen het juiste loket te vinden.

