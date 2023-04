Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

6 wetenschappelijk bewezen manieren om van je stress af te komen

Een beetje stress is niet erg: het zorgt er bijvoorbeeld voor dat we beter presteren. Maar wanneer stress niet afneemt na een spannende situatie en een constante factor in je leven is, schaadt dat niet alleen je geluk, maar ook je gezondheid. Hoe zorg je ervoor dat je toch kunt ontspannen? Hoe kom je van je stress af?

Sporten is hier bijvoorbeeld een goede manier voor. Maar welke wetenschappelijk bewezen manieren zijn er nog meer?

Manieren om van stress af te komen

Dat onderzoeken tweelingzussen Emily en Amelia Nagoski in hun boek ‘Burnout: The Secret to Unlocking the Stress Cycle‘. Wanneer je de stresscyclus voltooid, laat je jouw lichaam weten dat je je niet langer bedreigd voelt of in gevaar bent.

1. Ademen

Je hebt vast weleens gemerkt dat je ademhaling versnelt als jij je gestrest voelt. Wanneer je bewust diep en langzaam gaat ademhalen, kan jij je stressreactie reguleren. Dit doe je bijvoorbeeld heel makkelijk met deze oefening:

Adem voor vijf tellen in

Houd de adem vijf tellen vast

Adem langzaam uit voor tien tellen

Houd je adem weer vijf tellen vast

Wanneer je dit drie keer achter elkaar doet, merk je dat je ergste stress al is afgenomen. Let er wel op dat dit geen ‘magic trick‘ is. Als jij bijna tegen een burn-out aanloopt, zal één ademhalingsoefening geen groot verschil maken.

2. Sociale interactie zorgt voor minder stress

Wanneer je op een – heel belangrijk – positieve en vriendelijke manier met anderen in gesprek bent, is dat een teken voor je lichaam dat je je op een veilige plek bevindt. Er is een reden dat een baby het zonder liefde (maar wel met voeding) het niet overleeft: mensen hebben contact nodig.

Je hoeft niet per se constant met mensen af te spreken om aan je fix te komen. Koop eens een kopje koffie en knoop een gesprekje aan met de barista. Of geef iemand op straat een compliment.

3. Lachen

Als we lachen (en daarmee bedoelen we geen glimlach, maar een schaterlach), gebruiken we een „oud evolutionair systeem dat zoogdieren hebben ontwikkeld om sociale banden aan te gaan en om emoties te reguleren”, vertelt neurowetenschapper Sophie Scott in haar TED Talk. Tijdens het lachen worden er bovendien gelukshormonen, zoals endorfinen, aangemaakt. Er is geen krachtigere natuurlijke manier om je stress te verminderen.

4. Een knuffel

Een knuffel met iemand om wie je geeft, doet ook wonderen. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat iemand voor twintig seconden knuffelen je hormoonhuishouding verandert, je bloeddruk en hartslag verlaagt én je humeur verbetert. Je hoeft echt niet precies de twintig seconden in je hoofd te tellen. Doe het gewoon totdat je je lichaam voelt relaxen.

5. Een goede huilbui tegen stress

Soms helpt het niet om tegen de stress te vechten, maar om het gewoon even z’n beloop te laten gaan. Iedereen die wel eens een harde goede huilbui heeft gehad, weet hoe opgelucht je je daarna kunt voelen. Lukt het huilen niet? Je favoriete tranentrekker (*kuch* The Notebook *kuch) kan je net het zetje geven dat je nodig hebt.

6. Creatief bezig zijn

Of het nou muziek maken is, schilderen, tekenen of schrijven: kunst tolereert emoties en moedigt ze zelfs aan. Daardoor is lekker crea bea aan de slag gaan een goede manier om je emoties te verwerken.