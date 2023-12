Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Angstig of down? Mogelijk is je slaappatroon de boosdoener

Je slaappatroon speelt een grote rol bij mentale gezondheid, blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek. Wereldwijd slapen volwassenen stelselmatig te kort en langere perioden van slapeloosheid hadden vaker ernstige angst- en depressieve klachten tot gevolg.

Je slaappatroon heeft grote invloed op ons mentale welzijn. Alle vormen van slaapgebrek hebben effect op onze emoties, zo concluderen de onderzoekers. De onderzoekers analyseerden 154 slaapstudies die over de afgelopen vijftig jaar zijn uitgevoerd. In totaal deden vijfduizend mensen mee aan het onderzoek. De resultaten werden onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift van de American Psychological Association.

In al die 154 onderzoeken verstoorden de onderzoekers het slaappatroon van de mensen die deelnamen. Soms hielden ze hen de hele nacht wakker, soms voor kortere periodes of lieten ze de respondenten vroeger dan normaal opstaan. Daarna werden de deelnemers getest op angst, depressie, hun humeur en hun reactie op emotionele triggers.

Met slaapgebrek minder opgewekt humeur

Wat bleek? „Elke vorm van slaapgebrek – van totale slapeloosheid tot gedeeltelijke slapeloosheid en onrustig slapen – resulteren in emotionele veranderingen. Dat je met slaapgebrek een minder opgewekt humeur hebt, was het sterkste en meest constante effect”, zegt een van de auteurs Cara Palmer, universitair docent aan Montana State University, tegen CNN over het onderzoek.

„We ontdekten ook dat slaapverlies de angstgevoelens vergroot”, zegt Palmer. „Bij het ervaren van emotionele gebeurtenissen zeiden mensen vaker dat ze anders reageerden dan mensen die goed uitgerust waren.”

Al effect door een uur later naar bed

Het totaal ontbreken van slaap had een groter effect op het humeur en de emoties dan een ander verstoord slaappatroon, zoals gedeeltelijk slaapgebrek of onrustig slapen. Maar, zo zegt Palmer, het effect op een opgewekt humeur is al snel waar te nemen. „Zelfs na korte perioden van slaapgebrek, zoals één of twee uurtjes later naar bed gaan dan normaal.”

Alle vormen van slaaptekort hebben invloed op het humeur, maar het effect op de emoties is groter als je te kort of niet in de fase van de REM-slaap zit, dan in de diepe slaap.

Effect slecht slaappatroon groter bij mensen met aanleg voor depressie

„Langere perioden niet slapen resulteert in meer extreme depressieve of angstsymptomen”, zegt Palmer. Wel is de kans groot dat slaapverlies een sterker effect heeft op mensen die al depressief zijn of daarvoor genetisch risico lopen. „Een deel van ons eerdere werk laat bijvoorbeeld zien dat personen die al angstig (zijn) overdreven reacties op slaapverlies kunnen ervaren.”

Over de hele wereld slapen mensen zelden de aanbevolen uren, voor vijf nachten per week, zegt mede-onderzoeksleider Jo Bower, docent aan de Engelse Universiteit van East Anglia in Norwich. „Ons werk laat de mogelijke gevolgen hiervan zien voor onze emotionele gezondheid, in een tijd waarin geestelijke gezondheidsproblemen snel toenemen.”

