Dilemma: ‘Hoe ga ik om met de depressie van mijn vriend?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Anouk (34), haar vriend is depressief en die depressie heeft z’n weerslag op hun relatie.

„Mijn vriend en ik zijn inmiddels ruim zes jaar samen. En we hebben altijd tegen elkaar gezegd dat we samen oud zouden worden. Ik hou van hem, hij van mij en dat is altijd zo geweest.

Episodes van depressie

Mijn vriend heeft vaker depressieve episodes gehad. In zijn jeugd heeft hij heel erg geworsteld en rond zijn puberteit ontstonden zijn eerste depressieve gevoelens. Die depressie kwam in meerdere levensfases terug. Maar zo’n periode duurde soms een paar maanden, soms een paar weken. Ook ik heb wel mindere periodes met hem meegemaakt, maar momenteel is hij in de ergste depressieve toestand tot nu toe.

Vorig jaar hebben we een kindje gekregen, iets dat we allebei wilden en onze zoon is onze grootste trots. Maar na de geboorte van onze zoon merkte ik dat mijn vriend zich slechter ging voelen. In het begin liet ik het gaan en dacht ik dat de zwangerschap, bevalling en het vaderschap gewoon nogal veel impact op hem hadden. Maar ik zie hem niet meer opknappen.

Weerslag op vaderschap en relatie

Dat mijn vriend goede en mindere periodes heeft, dat wist ik op voorhand. Maar nu lijkt het erop dat het langer aanhoudt dan ik gewend ben. Hij ligt veel op de bank of in bed, heeft weinig zin om dingen te ondernemen, is constant moe en lusteloos, verslonst zichzelf en vindt een hele hoop dingen zwaar. Ons seksleven ligt al een hele tijd stil en als ik hem probeer op zijn vaderrol te wijzen, zie ik dat ook dat hem allemaal zwaar valt.

Hij heeft vroeger therapie gehad, maar zijn ervaringen met psychologen zijn niet per se heel goed. Ik merk dan ook dat als ik voorstel om wellicht weer eens een psycholoog in te schakelen, hij volledig in de weerstand schiet.

Negatief en vermoeiend

Nogmaals: ik wist vooraf dat mijn partner ups en downs kent, maar ik merk dat de huidige down ook mij begint te belasten. Ik heb een kind waar ik voor moet zorgen en de zwaarte van mijn vriend voelt nu extra zwaar. Ik heb het gevoel alsof ik er alleen voor sta, ik mis de liefde en passie in onze relatie en ik merk dat ik ook steeds meer afstand van hem neem. Soms maakt het me zelfs kwaad. Dan denk ik: ‘Man, kijk wat je allemaal hebt’. Maar dat lijkt niet tot hem door te dringen.

In het begin probeerde ik hem nog wel op te beuren of te motiveren. ‘Ga sporten’, ‘ga naar buiten’, ‘wissel van baan’, ‘zoek een nieuwe hobby’. Maar ik merk dat ik de kracht niet meer heb om hem aan te sporen. Het is soms gewoon zo negatief en vermoeiend, dat ik steeds meer dingen alleen doe. Dan laat ik hem maar gewoon in zijn bed of op de bank liggen en leun ik op mijn familie of vriendinnen. Zij moedigen me dan weer aan en laten me zien dat het leven mooi kan zijn.

Dilemma: ‘Hoe ga je hiermee om?’

Ik hou van mijn vriend. Er zijn tal van mooie en waardevolle dingen die ik aan hem zie en met hem heb beleefd. Maar de huidige neerslachtigheid hangt inmiddels ook als een donkere wolk boven mijn hoofd. Soms ben ik bang dat ik mezelf tekort doe, maar ergens weet ik ook hoeveel hij voor mij betekent. En dan denk ik: ‘Wellicht gaat het weer over’, net zoals alle andere keren.

Maar nu mijn zoontje er is, realiseer ik me ook des te meer dat hij een papa moet hebben die de kracht en energie heeft om er voor hem te zijn. Herkennen mensen dit? Dat een partner worstelt met depressie? En wat voor weerslag had dat op hun relatie? Kom je daar samen uit? Ik hoor graag andermans ervaringen.”

Vorige Week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Marieke (30), die blijft vallen op ‘foute’ mannen.

Josan schrijft: „Je valt er niet op, je hebt issues waar je niet aan gewerkt hebt en daarom is dit wat je aantrekt en mee akkoord gaat. Het is bekend voor je en je weet niet hoe je een gezonde relatie moet hebben.”

„Je bent verslaafd aan de dopamine die de ups geven. Ga naar een goede therapeut om meer te leren over jezelf en je high op andere manieren te bereiken”, aldus Eva.

„Stop er definitief mee, beter geen partner dan een foute partner!”, adviseert Annermarie.

„Therapeut, zelfliefde en zelfkennis verkrijgen en dan voor jezelf kiezen. Of dan ook de ‘normale liefde’ komt, is afwachten” , stelt Nanda.

