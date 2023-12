Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Last van stress en burn-out klachten? Op deze manier speelt je ademhaling daar een rol in

We praten steeds meer over stress, lastige werksituaties en burnouts. Dat is maar goed ook, want praten is één van de manier om ermee te dealen. Maar wist je dat je ademhaling ook een rol speelt bij stress?

Eén op de vier mensen tussen de 18 en 34 jaar hebben te maken met burn-out klachten, die voortkomen uit werkdruk. Vooral onder hoogopgeleide vrouwen is dit percentage enorm gestegen. Er zijn trouwens ook niet-werkgerelateerde dingen die voor een burn-out kunnen zorgen.

Ademhalingstechniek tegen stress

Wanneer je last hebt van stressklachten, moet je denken aan vermoeidheid, slecht slapen, hartkloppingen, onrust, hyperventilatie, paniekaanvallen en burn-out klachten. Je ademhaling reageert op stress, maar is ook een handige tool om wat stress te laten gaan.

We spreken Ingrid Del Ferro, ademspecialist, directeur van het Del Ferro instituut en oprichtster van The Breathing Academy. „Onze hersenen geven al onze gemoedstoestanden door aan de middenrifspier, onze ademhalingsspier. Als wij bijvoorbeeld schrikken, is het eerste wat we doen snel inademen en vasthouden. De middenrifspier gaat naar beneden en staat onder spanning. Als we opkijken en zien dat er niks aan de hand is, krijg je weer een nieuwe gemoedstoestand; opluchting. Je denkt ‘niks aan de hand’, dus laat je die ademhaling weer los. Als je meer stress hebt, wordt de middenrifspier veel vaker in de stress-stand gezet. Met alle gevolgen van dien.”

😮‍💨 De Del Ferro methode Deze ademhalingstechniek activeert het parasympathische zenuwstelsel, dat verantwoordelijk is voor ontspanning. Door bewust te ademen volgens deze techniek, kun je je stress reactie op een natuurlijke manier de baas blijven. Een ander aspect is de mentale kant zoals het overwinnen van stress en pieker gedachtes. Je krijgt een tool in handen die je altijd en overal kan inzetten.

Te veel in en te weinig uitademen

We hebben dus de neiging om onbewust meer in te ademen en die adem vast te houden. Daarbij komt dat wanneer je nerveus bent, je ademhaling vaak hoger, oppervlakkiger en sneller wordt. Het accent ligt vaak op het inademen en veel minder op het uitademen. De niet-uitgeademde lucht blijft in de longen en het bloed circuleren. Zo ontstaat er een verkeerde samenstelling van zuurstof en koolzuurgas. Deze combinatie zorgt ervoor dat je fysiek, maar ook mentaal in de problemen kan komen. Ademhalen kunnen we dus wel. Het probleem is vaak uitademen.

Door bewust te leren ademen, kunnen we de controle terug krijgen over onze ademhaling, waardoor we ons stressniveau kunnen verlagen.

Del Ferro ziet in haar drukke praktijk in Amsterdam Zuid dagelijks veel relatief jonge mensen die werken op de Zuidas, met heftige klachten. Del Ferro: „Vaak zijn de klachten zo hevig dat zij geregeld uitvallen op werk. Ademhaling speelt een cruciale rol in het omgaan van werkgerelateerde stress. In een drukke wereld waarin deadlines strak zijn, multitasken de normaalste zaak van de wereld is en de (sociale) druk constant voelbaar is, kan bewust ademen een essentieel hulpmiddel zijn om stress te verminderen of zelfs te voorkomen. Een efficiënte ademhaling is zelfs zo krachtig, dat we zien dat dit een directe invloed heeft op ons fysieke en mentale welzijn.”

Jaren last van angst, moeheid en pijn

De cliënten die Del Ferro ziet, hebben vaak al jaren last. „Denk aan angstgevoelens, moeheid en pijn op de borst. De meeste mensen realiseren zich vaak helemaal niet dat de oorzaak hiervan ligt bij een verkeerde ademhaling”, vertelt ze.

„Een efficiënte ademhaling heeft direct invloed op ons fysieke en mentale welzijn. Naast een ontspannen, efficiënte ademhaling aan te leren, is het mentale stuk ook een belangrijk element van de training die wij aanbieden. Gedachten hebben effect op emoties, en emoties slaan weer gelijk neer op je lichaam. Dit kan een vicieuze cirkel tot stand brengen, waardoor de stress voor de stress kan ontstaan. Het is prachtig om te zien hoe je mensen kunt leren hoeveel invloed zij hebben op hun eigen gedachten waardoor zij veel relaxter worden en van hun mentale en fysieke klachten afkomen”, aldus Del Ferro.

