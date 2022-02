Wat gebeurt er in je hersenen als je een depressie hebt?

Depressie is een ingrijpende psychische stoornis. Mensen die het niet meemaken, vinden het vaak moeilijk om te bevatten en ook als je ‘t zelf meemaakt weet je vaak niet goed wat je overkomt. Het kan in dat geval helpen om heel nuchter te bekijken wat depressie precies met je hersenen doet. Je maakt het fenomeen op die manier iets vatbaarder en – daarmee – beter te begrijpen.

Eerst en vooral nog eens in een notendop: depressie is een stemmingsstoornis. Die uit zich in een negatieve toestand, variërend van ongelukkigheid en ontevredenheid tot een extreem gevoel van verdriet, pessimisme en moedeloosheid.

Deze toestand verstoort het dagelijks functioneren, bijvoorbeeld door veranderde eet- of slaapgewoonten, gebrek aan energie of motivatie, concentratieproblemen of terugtrekking uit sociale activiteiten.

Depressie in je hersenen

Hersenscans die het brein van gezonde mensen met dat van depressieve mensen vergelijken, tonen aan dat depressie een verstoring is van een aantal belangrijke stofjes in onze hersenen. Concreet zijn er 3 belangrijke stoffen – neurotransmitters genaamd – die een sleutelrol spelen bij de psychische aandoening: dopamine, norepinephrine en serotonine.

Dopamine

Dopamine is één van de belangrijkste geluksstofjes in onze hersenen. Deze neurotransmitter is verantwoordelijk voor positieve gevoelens en beloning. In het brein van mensen met een depressie zie je vaak – niet geheel onverrassend – een daling van deze stof. Het is dan ook deze stof waarop de meeste medicatie inspeelt.

Norepinephrine

Norepinephrine is zowel een neurotransmitter als een hormoon. De stof is onder meer belangrijk bij onze fight or flight respons. Voor sommige mensen geldt dat veranderingen in deze stof leiden tot schommelingen in geluk.

Toch zijn er ook mensen waarbij norepinephrine minder invloed heeft op depressie. Dit verklaart waarom medicatie op basis van norepinephrine bij de ene persoon wel en bij de andere persoon niet aanslaat.

Serotonine

Tot slot speelt ook serotonine een rol bij depressie. Serotonine speelt niet alleen een belangrijke rol bij onze gemoedstoestand, maar is ook betrokken bij seksuele ervaringen en je onderbuikgevoel. Wanneer de serotoninebalans in je hersenen uit evenwicht is, kan dit leiden tot depressieve klachten.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Bedrock.