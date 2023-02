Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoek wijst uit: dit nummer kan angstgevoelens verminderen

Als je even een slecht humeur hebt, is niks zo fijn dan je lievelingsnummer even heel hard aanzetten. Dat muziek een goede moodbooster is weten we allemaal, maar dat muziek ook kan helpen om je minder angstig te voelen, is nieuw. Uit onderzoek blijkt dat het nummer Weightless van Marconi Union zó rustgevend werkt, dat het je bloeddruk en hartslag verlaagt. Het nummer wordt het meest rustgevende lied ooit genoemd. Dit nummer kan zelfs angstgevoelens verminderen en dat vinden wij bijzonder.

Sterker nog: het nummer is zó rustgevend, dat wordt aangeraden om er niet in de auto naar te luisteren. Door de relaxte staat ben je minder alert en dit zou gevaarlijke situaties in het verkeer kunnen opleveren. Wat is er zo speciaal aan dit nummer dat het zo rustgevend werkt?

Dit nummer kan angstgevoelens verminderen

Uit onderzoek bleek dat het nummer zelfs meer ontspannend zou zijn dan een wandeling maken, een massage ondergaan of genieten van een kopje thee. Meer ontspannen dan een massage? Dat moet magische muziek zijn.

Voor het onderzoek moest een groep vrouwen binnen een bepaalde tijd ingewikkelde puzzels maken. Dit werd gedaan om het stressniveau van de vrouwen te verhogen. Vervolgens werden er verschillende nummers afgespeeld, terwijl de hartslag, bloeddruk en ademhaling werden gemonitord.

Uit het onderzoek bleek dat Weightless elf procent effectiever was dan alle andere nummers en dat het angstniveau met 65 procent verminderde. Sommige deelnemers werden zelfs slaperig nadat ze het nummer van acht minuten hadden geluisterd.

Onderzoeker David Lewis-Hodgson licht toe: „De resultaten laten duidelijk zien dat Weightless de grootste ontspanning veroorzaakte – hoger dan alle andere geteste muziek.”

Muziek stimuleert emotie in hersenen

Uit eerder hersenonderzoek is al gebleken dat muziek op een heel diep niveau in de hersenen werkt. Muziek stimuleert niet alleen de regio’s die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van geluid, maar ook de regio’s die verband houden met emoties. Niet zo gek dus dat je moet huilen bij een zielige film, dit komt mede doordat er dramatische muziek onder een zielige scène wordt gezet.

Volgens Lewis-Hodgson was Weightless zo effectief dat veel vrouwen uit het onderzoek aangaven zich relaxt, maar ook slaperig te voelen. „Ik raad sterk af om dit nummer in de auto te luisteren. Het zou gevaarlijke situaties in het verkeer kunnen veroorzaken”, zegt Lewis-Hodgson.

Wat maakt het nummer zo ontspannend?

Goed om te weten: dit nummer is gemaakt om ontspannend te zijn, met de wetenschap achter zich. Het is dus niet toevallig dat het zo’n positief effect had in het onderzoek. Maar wat maakt het nummer zo speciaal? Om het nummer te componeren, werkte de band met geluidstherapeuten en gebruikten ze piano’s, gitaren en boeddhistische chanten.

Lyz Cooper is oprichter van de British Academy of Sound Therapy en legt uit: „Het nummer maakt gebruik van veel muzikale principes waarvan bekend is dat ze individueel een kalmerend effect hebben.

Zo bevat het nummer een aanhoudend ritme dat begint met zestig slagen per minuut en geleidelijk vertraagt tot ongeveer vijftig slagen per minuut. Tijdens het luisteren past je hartslag zich langzaam aan, aan dat ritme.

Het is belangrijk dat het nummer acht minuten duurt, want het duurt ongeveer vijf minuten voordat dit proces, het aanpassen van je hartslag bekend als entrainment, plaatsvindt. ”

Een ander element dat het lied erg rustgevend maakt, is dat er geen herhalende melodie in het nummer zit. Hierdoor kunnen je hersenen zich volledig ‘uitschakelen’, omdat ze niet langer proberen te voorspellen wat er gaat komen.

Door deze muzikale principes te combineren is er dus een ultiem relaxt nummer ontstaan. Benieuwd geworden? Je luistert het nummer hier: