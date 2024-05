Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe ga je om met (examen)stress? Expert geeft tips (ook handig voor volwassenen)

Een spannende periode voor vele middelbare scholieren. Ze moeten namelijk aan de bak tijdens het centraal schriftelijk examen. Hoe zorg je ervoor dat je goed omgaat met de examenstress? Spoiler: deze tips zijn niet alleen handig voor scholieren, maar ook voor volwassenen.

Timo Hans weet alles over stress. Voorheen was hij fysiotherapeut, nu leert hij mensen van alles over stress. Onlangs bracht hij zijn boek Stress Is Een Kunst uit. Zijn belangrijkste advies voor de examenkandidaten: „Realiseer je dat de voorbereidingen klaar zijn. Je hebt gestudeerd en het enige dat je nog kunt doen is het overlaten aan het moment. Heb je voor je gevoel niet goed gestudeerd, ga daar dan niet over piekeren. Je kunt er toch niks meer aan veranderen”, vertelt hij aan Metro.

Hoe ga je om met examenstress?

Zelf had hij „veel examenstress. Het gevoel dat je het goed moet doen, zweten en je ongemakkelijk voelen. Veel scholieren zullen dit herkennen.” Volgens hem is het belangrijk om er bewust van te zijn dat wat stress helemaal niet erg is. „Het betekent dat het je wat doet. Je vindt het belangrijk om het examen goed te maken. Dat is erg betekenisvol.”

Timo Hans geeft drie tips „waar je als scholier waarschijnlijk niet direct op zit te wachten. Maar geloof me, ze werken echt.” Ademhaling is volgens hem het allerbelangrijkste. Uitgebreid ademhalingsoefeningen doen in de aula van je school is misschien wat ongemakkelijk. „Doe het daarom onderweg naar het examen, terwijl je op de fiets zit. Niemand ziet het. Je moet het zien als een verborgen superkracht.”

Je ademhaling vertelt in welke stand je lichaam staat. „Je ademhaling gaat omhoog als je spanning voelt en moet presteren. Adem je via je borst, dan bezorg je jezelf extra stress. Ga dus goed ademen. Adem diep in en uit en adem via je buik.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Probeer het als iets positiefs te zien

Met een goede mindset kun je stress positief beïnvloeden. „Het is heel lastig, maar koppel de sensatie die je voelt aan het feit dat je lichaam zich klaarmaakt om iets goed te doen, in dit geval het examen. Zweten en druk op de borst betekent dat je lichaam zich voorbereidt op actie.” Ga je dit als iets negatiefs zien? Dan gaat het je volgens Hans tegenwerken. „Zet het dus om naar iets positiefs.”

Zijn laatste tip kan nogal een uitdaging zijn voor pubers. Maar „het beperken van suikers is echt belangrijk. Laat de blikken energiedrank, zakken snoep en frikandelbroodjes even links liggen.” Hij snapt dat het lekker kan zijn tijdens het leren, maar „het zorgt ervoor dat je extra onrustig wordt. Je bloedsuikerspiegel gaat omhoog en daar zit je stressreactie aan verbonden.”

Examenstress is niet ongezond. Maar het is wel belangrijk dat je nadien niet te veel in de negatieve ervaring blijft hangen. „Het kan gebeuren dat je dichtklapt. Dat is vervelend, maar het is belangrijk dat je dat niet meeneemt in je verdere leven. Accepteer het en ga niet denken dat je nou eenmaal een ‘stresskip’ bent. Dit kan namelijk heel onhandig worden later tijdens bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek. Je praat jezelf dan aan dat je slecht bent in het omgaan met stress, wat niet zo is.”

De tips van Hans zijn echt niet alleen voor de examenkandidaten, maar ook voor volwassenen. „Je kunt er de rest van je leven een hele hoop mee. Het is laaghangend fruit. Iedereen kan het. Je moet het alleen even doen.”

Zo lang duren de eindexamens

De eindexamens duren dit jaar tot en met woensdag 29 mei. Tijdens de eerste dag komen onder meer biologie (voor vmbo-kb en vwo), wiskunde (voor havo), Engels (voor vmbo-gl en -tl) en Nederlands (voor vmbo-bb) aan bod. Vorige maand zijn al enkele tienduizenden vmbo-leerlingen met hun examens begonnen. Eindexamenkandidaten die klachten hebben, kunnen dit doorgeven aan het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Vorig jaar kregen zij een recordaantal van 312.354 klachten.

Niet alleen examens, maar ook andere toetsen kunnen voor veel stress zorgen bij leerlingen. Steeds vaker wordt daarom de vraag gesteld of het nog wel van deze tijd is, schreef Metro eerder al.

Reacties