S10 openhartig in docu over leven met depressie en de vraag die altijd klinkt: ‘Hoe gaat het?’

„Hoe gaat het met je?” Het is de eeuwige vraag aan S10. Bijna net zo vaak zegt de zangeres „ja, wel goed” of „wel goed eigelijk”. Tegen haar dierbaren klinkt soms iets anders. Hoe een leven van succes is en als jongere moeten leven met een depressie, laat S10 – Stien den Hollander (23), zien in de documentaire S10-dat het goed blijft gaan met mij.

De EO zendt de docu van bijna 70 minuten vanavond uit in de Europese Week van de Mentale Gezondheid (zie kader). Metro ging er eens goed voor zitten voor de tv-rubriek Blik op de Buis. Want hoe zou dat toch zijn om in de schoenen van S10 te staan, om zo’n jonge meid met alle ogen op je gericht te zijn?

Want tja, dan ben een meisje uit een West-Fries dorp, dat door een lange depressie in klinieken heeft gezeten. En ondertussen ben je ook die beroemde artiest geworden, die met een leeftijd van amper 20 jaar opeens voor honderden miljoenen mensen het aangrijpende De Diepte op het Eurovisie Songfestival staat te zingen. Daar, in Turijn, werd zij overigens verdienstelijk elfde.

Twee jaar lang S10

S10 liet de camera’s voor S10-dat het goed blijft gaan met mij liefst twee jaar toe, vanaf het vertrek naar het Songfestival van 2022 in Italië. De tegenwoordig Amsterdamse vertelde haar verhaal over depressiviteit en crisisopnames al eens aan Raven van Dorst in Boerderij Van Dorst. Het was een indrukwekkende ontmoeting. Dat programma duurt echter een dag en een nachtje slapen, deze docu is wel andere koek. Stien had nu te maken met Rolf Hartogensis en Linda Hakeboom. Aan laatstgenoemde had S10 sowieso een goeie. Hakeboom is integer, en had als voormalig kankerpatiënt ook te maken met die eeuwige vraag: ‘Hoe gaat het?’

Tranen en onzekerheid

S10 kampte met mentale problemen vanaf haar 14e. Ze zong er later al een album, Snowsniper, over vol. Het liefst zou ze dit allemaal achter zich laten nu het beter met haar gaat. Maar ja, omdat zij haar verhaal in songteksten zo openhartig deelde – en omdat fans dat zo waardeerden en daardoor in de spiegel durfden te kijken – bleef het een thema dat steeds terugkomt. En tja, het gaat ook niet altijd goed met S10, blijkt uit de docu. Kijk maar naar een repetitie in de tv-studio van Eva Jinek. Er zijn tranen, er is onzekerheid. Spoiler: het kwam goed.

Wat Stien niet wil is een ‘soort Disney-figuur dat iets heeft overwonnen’ zijn. Zou deze documentaire dan voor eens en altijd met die stomme vraag kunnen afrekenen? Ik vrees van niet en S10 weet dat zelf ook wel. Ze is namelijk soms nog ‘ziek’ en kan last hebben van een soort achtervolgingswaan. Het zijn buien waarbij ze zin heeft om alle meubels eens lekker uit het raam te flikkeren. Niet dat ze dat doet. Veel beter werkte een rigoureuze beslissing toen zij 18 was. In de docu keer zij ‘naar haar rigoureuze beslissing’ terug.

👇 Week van de Mentale Gezondheid S10-dat het goed blijft gaan met mij wordt uitgezonden in de huidige Europese Week van de Mentale Gezondheid. In Nederland is dit een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het maakt deel uit van de in 2022 gelanceerde kabinetsaanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal‘. In maart 2023 gaf ruim 14 procent van de jongeren (12-25 jaar) aan dat ze er weleens, vaker of heel vaak serieus aan dachten om een eind aan hun leven te maken.

S10: met dank aan Jett Rebel

Linda Hakeboom maakte al eerder een aangrijpende docu over een dergelijk thema, toen over muzikant Jett Rebel. Metro interviewde deze Jelte Tuinstra op het moment dat het net goed met hem ging, S10 zag de film. Zij was toen nog kleine Stientje van 15, die net een beetje begon te zingen en op haar gitaar zat te plingplongen. Haar leven verkeerde in zwaar weer en wat zij zag raakte haar diep. „Misschien kan ik dat ook wel”, dacht dat jonge talentje toen. En of ze dat kon. Een kneiter van dat eerder besproken album maken bijvoorbeeld en naar het Songfestival durven gaan.

In S10-dat het goed blijft gaan met mij zien we een aandoenlijke meet & greet-sessie in Groningen. Een fan, een jongen, vertelt dat hij depressief is, PTSS heeft en verslaafd was. En dat hij zoveel steun aan de muziek van Stien heeft. Het doet haar wat. Het is precies de kern waar deze docu volgens de zangeres om moet draaien. En waarvoor ze haar openhartigheid en de tranen maar weer even – twee jaar lang – moest doorstaan. Als S10 maar weer één jongere met een depressie op deze manier kan helpen, zoals Jett Rebel met zijn verhaal bij haar voor elkaar kreeg, dan is het wat haar betreft geslaagd.

Mooi mens die S10, rest deze Metro-kijker nog te concluderen. Zo’n mens dat je alle goeds gunt. Eén vraag krijg ik na alle prachtige en soms wat minder prachtige beelden echter niet uit m’n hoofd: hoe zou het nu met Stien gaan?

Aantal blikken uit 5: 4

S10-dat het goed blijft gaan met mij is vanavond (woensdag 22 mei) om 21.18 uur te zien bij de EO op NPO 3. De docu is ook te vinden op NPO Start.

