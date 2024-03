Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met dit trucje verminder je in 5 minuten je stresslevel

Drukke werkdag, belangrijke afspraak of spanning in je relatie? Soms worden we overrompeld door stress. En zoals we allemaal weten, gaan ons brein en lichaam niet al te best op stress. Maar wist je dat er een trucje is, waardoor je stress in vijf minuten vermindert en ook nog eens ondersteund wordt door de wetenschap? Jawel, die is er dus.

Eerder sprak Metro met schrijver Koen de Jong, die ons leerde hoe je die wervelwind aan gedachten in je hoofd kunt temmen. Psycholoog Emma Seppälä legt tegenover het Amerikaanse Psychology Today uit dat sommige oud-militairen een trucje toepasten bij hevige stressvolle situaties.

Psycholoog legt truc uit om stress in 5 minuten te verminderen

Seppälä deed onderzoek naar een ademtechniek en kwam tot de ontdekking hoeveel ademhaling voor een mens kan doen, zowel fysiek als mentaal. Onderzoek toont aan dat verschillende emoties gelinkt worden aan verschillende soorten ademhaling. Maar dat werkt ook de andere kant op: als jij je ademhaling kunt veranderen, kun je ook de emotie veranderen.

Oftewel, als we onze ademhaling veranderen, veranderen we het gevoel dat we ervaren. De psycholoog legt uit hoe je dat doet. „Door je ademhaling te vertragen, en dan vooral het uitademen, kun je ontspanning creëren. Daardoor kalmeert de hartslag en stimuleer je de nervus vagus, oftewel de zenuw van de herenstam die naar de buik loopt. Zodra je kalmeert, voel je je beter en kom je vermogen om te redeneren terug.”

Ademhaling bewezen door wetenschap

Even praktisch, hoe pakken we dat aan? „Adem in totdat je longen vol zijn (bijvoorbeeld in een telling van vier) en probeer dan tijdens het uitademen langer uit te ademen dan je hebt ingeademd – idealiter anderhalf of twee keer zo lang (6 of 8 tellen). Doe dit vijf minuten met je ogen dicht en merk de nawerkingen op.” Volgens de psycholoog voel je je na deze vijf minuten rustiger, helderder en meer aanwezig.

