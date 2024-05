Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Misselijk door stress: kan dat en waar komt het door?

Je hebt een grote presentatie, eerste date of moet afrijden: de stress slaat je om het hart en je raakt er bovenal kotsmisselijk van. Niet echt handig voor de focus en het helpt je al helemaal niet om je beste beentje voor te zetten. Waar komt het door als je misselijk wordt van de stress en wat doe je ertegen?

Onlangs deden we al uit de doeken dat stress in ieder geval voor buikpijn kan zorgen en ook het Prikkelbare Darmsyndroom (PDS) kan verergeren.

Misselijk door stress

Het wetenschapsblad Quest was nieuwsgierig naar het verband tussen misselijkheid en stress en sprak met Chantal Mumuni-van Ree, GZ-psycholoog bij LMcare. Zij legt uit dat stress in je lichaam een vecht-of-vluchtreactie veroorzaakt. Dit betekent dat er hormonen zoals cortisol en adrenaline vrijkomen.

Cortisol helpt je lichaam om met stress om te gaan. Het verhoogt je bloedsuikerspiegel en onderdrukt je immuunsysteem. Dit zorgt ervoor dat je lichaam meer energie heeft om te reageren op een dreigende situatie. Adrenaline zorgt voor een snelle energieboost. Het verhoogt je hartslag en bloeddruk, waardoor je alert en klaar bent om bijvoorbeeld weg te rennen.

Dat was voor onze voorouders die gevaarlijke situaties moesten overleven nuttig, maar nu heb je er vooral van last van. Volgens Mumuni-van Ree kan vooral cortisol nogal op je maag werken, waardoor je misselijk wordt. Daarnaast heeft je lichaam in een stressmodus even geen tijd of energie om te besteden aan je spijsvertering, dat is geen prioriteit. Ook dat zorgt voor misselijkheid. Mumuni-van Ree: „De lange zenuw nervus vagus, die vanuit je hersenen naar allerlei organen loopt, speelt ook een rol. Het wordt ook weleens de snelweg van het zenuwstelsel genoemd. Bij aanhoudende stress wordt de nervus vagus afgeremd, wat in verband wordt gebracht met misselijkheid.”

Daar heb je het: stress kan dus inderdaad een dusdanig effect op je lichaam hebben, dat je er misselijk van wordt. Ook op Thuisarts, een betrouwbare website als het gaat om medische informatie, lezen we dat misselijkheid een symptoom kan zijn van een angst- of piekerstoornis. Dat is echter wel in extreme gevallen, wanneer het voelt alsof de angst je ‘overneemt’.

Dit kun je ertegen doen

Misselijk zijn is nooit fijn, zeker niet als dat voorafgaand aan een belangrijke gebeurtenis in je leven opkomt. Wat kun je dus doen als je misselijk wordt door stress? Ziek ben je (hoogstwaarschijnlijk) niet. Het is dus goed om te beseffen dat je van een beetje stress of een spannende gebeurtenis niet doodgaat. Het voelt niet fijn, maar stress is ook nodig in het leven en soms zelfs goed: het vertelt je dat je iets belangrijk vindt.

Overmatige stress kan je dag echter flink ontregelen, maar gelukkig zijn er legio tips om met stress om te gaan. Ademhalingsoefeningen bijvoorbeeld, maar ook een goede voorbereiding (bijvoorbeeld bij een examen) of wat afleiding kan helpen.

Metro sprak onlangs nog Timo Hans, een voormalig fysiotherapeut die alles over stress weet en zelfs het boek Stress Is Een Kunst schreef. Hans tipt inderdaad ademhalingsoefeningen, maar ook een positieve mindset én het vermijden van suiker. Benieuwd wat hij nog meer te zeggen heeft over stress? Dat lees je hier.

