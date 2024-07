Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heb je veel stress? Dat kan je hond ruiken (en hij wordt er zelf ook somber van)

Misschien herken je het wel: wanneer iemand om je heen ontzettend aan het stressen is, neem je dat gevoel zelf ook over. En wij mensen zijn daar niet de enige in, ontdekten onderzoekers. Ook honden voelen, of beter gezegd ruiken, haarfijn aan wanneer je gestrest bent en ze worden er zelf ook minder vrolijk van.

Te druk op je werk en ben je daardoor veel aan het stressen? Dan kan het zomaar zijn dat je hond dit ruikt en deze emotie overneemt, waardoor hij meer pessimistische keuzes maakt. Dat concluderen wetenschappers van de University of Bristol na onderzoek onder achttien baasjes en hun hond. Het is voor het eerst dat wordt onderzocht wat de geur van menselijke stress met de viervoeters doet.

Honden werden getest op optimisme en pessimisme

Voor het onderzoek testten de wetenschappers de honden op ‘optimisme’ en ‘pessimisme’, met het idee dat bij mensen optimistische keuzes veelal voortkomen uit positieve emoties en pessimistische keuzes uit negatieve emoties. Vervolgens leerden ze de honden aan dat wanneer hun voederbak op een bepaalde plek stond, er een traktatie in zat. Stond de voederbak op een andere plek, dan was hij leeg. Zodra de honden dit in de gaten hadden, kwam er een derde locatie voor een voederbak bij, met een voor de honden onbekende inhoud.

Wanneer de honden snel op deze bak afgingen, wees dit volgens de onderzoekers op optimisme en dus een positieve gemoedstoestand. De hond was optimistisch over of er eten in de onbekende voederbak zat. Aarzelde de hond om naar de nieuwe voederbak te lopen, dan duidde dit op pessimisme.

De geur van stress

Dit experiment werd herhaald nadat de honden waren blootgesteld aan de adem en het zweet van gestreste mensen, die een rekenopdracht moesten maken. Of aan de geur van ontspannen mensen, die naar natuurgeluiden hadden geluisterd.

Wat blijkt? De geur van stress zorgde er inderdaad voor dat de honden twijfelden of ze wel naar de voederbak met onbekende inhoud moesten gaan. Honden die de geur van ontspannen mensen hadden geroken, besloten daarentegen wel snel om naar die voederbak te lopen. Het lijkt er dus op dat de geur van stress honden inderdaad pessimistischer maakt (‘er zal wel geen eten in de bak liggen’).

Opvallend genoeg had de geur van stress ook een positief effect. Honden die hieraan werden blootgesteld, leerden sneller en beter te herkennen in welke voederbak eten zat.

‘Stress gaat door de lucht’

Volgens hoofdonderzoeker Nicola Rooney levert het onderzoek belangrijke nieuwe informatie op. „Hondenbezitters weten best dat hun humeur invloed heeft op hun huisdier. Maar wij laten nu zien dat zelfs de geur van stress van onbekenden de emotionele toestand van een hond beïnvloedt. Hondentrainers stellen vaak dat stress door de lijn gaat, maar wij hebben aangetoond dat het ook door de lucht kan gaan.”

