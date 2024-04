Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom ‘buffertijd’ zorgt voor minder stress in je werk

Steeds meer Nederlanders kampen met werkstress, blijkt uit recent onderzoek van TNO. Langdurige stressklachten kunnen leiden tot ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid. Dat betekent niet dat je stress volledig uit je leven moet verbannen, maar het is wel goed om stress te beperken. En daar heeft gedragswetenschapper Ben Tiggelaar iets op bedacht. Zo gebruik je buffertijd voor leukere dagen en minder stress.

Zo’n 25 procent van de jonge werkenden tussen de 18 en 34 jaar oud heeft last van burn-outklachten, blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. De hoogste tijd om die cijfers serieus te nemen. In Metro‘s podcast De Werkvloer kloppen we daarom ieder aflevering voor een kort consult aan bij de psycholoog. Wat als je last hebt van piekergedachten, hoe kom je daar vanaf? We vroegen het psycholoog Sabine Klaver.

Buffertijd inzetten

Terug naar de buffertijd; een strategie die gedragswetenschapper Ben Tiggelaar de laatste jaren zelf heeft ingezet om stress te verminderen, schrijft hij op professioneel netwerkplatform LinkedIn. Tiggelaar schreef verschillende boeken over verandering, praktische lessen voor werk en leven, dromen en doen. Hij is expert op het gebied van leiderschap, verandering en gedrag.

Volgens hem kun je buffertijd op verschillende manieren toepassen in je dagelijks leven. Met een buffer bouw je als het ware extra tijd voor jezelf in. Uiteraard duurt een etmaal nog steeds 24 uur, maar voor je gevoel heb je dankzij buffertijd waarschijnlijk extra tijd. Hieronder vind je de vier ‘bufferstrategieën’ van Tiggelaar.

Reizen

Haast onderweg: je staat in de file, de trein heeft vertraging of je moest toch nog terug rennen omdat je de juiste spullen vergeten was. Die momenten zijn verleden tijd met een reistijdbuffer. Plan altijd ruim extra tijd in voor de momenten dat je moet verplaatsen, zo schiet je bij een file niet direct in de stress en loop je ook niet de rest van de dag achter de feiten aan. Die extra tijd heb jij namelijk ingecalculeerd. En duurt de reis niet langer dan gepland? Dan heb je ineens tijd over voor andere dingen.

Vergaderen

Hoe vaak loopt een vergadering niet uit? De agenda is strak gepland, maar toch duurt een bijeenkomst soms langer dan de bedoeling was. Ook daarom plan jij extra tijd in voor vergaderingen. Gebruik je de tijd niet voor de vergadering? Dan kun je direct aan de slag met actiepunten of uitwerkingen. En wil jij nog even napraten met iemand die de vergadering ook heeft bijgewoond? Dankzij de extra ingeplande tijd kan dat gewoon en hoef jij niet direct door te rennen naar de volgende afspraak, legt Tiggelaar uit.

Onvoorzien

Op een financiële begroting is het heel gebruikelijk om rekening te houden met onvoorziene kosten. Waarom doen we dat niet in onze agenda, dacht de gedragsexpert? Door voor jezelf tijd in te plannen voor taken waar je vooraf geen rekening mee had gehouden, creëer je ruimte om taken op te pakken, zonder dat het ten koste gaat van de dingen die je zelf al moest of wilde doen.

Ontspanning

Bij veel mensen schiet juist dat uurtje sporten of kopje koffie met een vriendin erbij in op het moment dat het druk is. Zonde, want die ontspanning heb je juist nodig in tijden van grote inspanning, legde universitair hoofddocent arbeids- en organisatiepsychologie Madelon van Hooff ons eerder uit op basis van het inspanning- herstelmodel.

En daar komt de buffertijd voor ontspanning om de hoek kijken. Reserveer tijd in je agenda voor jezelf: voor een sportles, een wandeling of een afspraak met een vriendin. Op die manier maak je je ontspanningsmomenten net zo belangrijk als bijvoorbeeld een vergadering.

Herken jij stress bij je collega? We kunnen elkaar ook een handje helpen in stressvolle tijden. En zoek jij meer tips om stress te verminderen? Via onderstaand artikel vind je allerlei praktische handvatten.

