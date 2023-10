Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voor wie vaak te veel stress heeft: 6 geheimen van stressvrije mensen

Ellenlange to-do lists, uitpuilende agenda’s en altijd een opgejaagd gevoel hebben. Wil je een leven met minder stress? Kijk dan deze geheimen af van de experts.

Zo leer je van stressvrije mensen.

6 geheimen van stressvrije mensen

1. Het leven niet te serieus nemen

Mensen met weinig stress zijn een ster in relativeren. Ze zetten hun problemen in perspectief en maken zich niet druk om kleine dingen. Zoals de trein die een paar minuten vertraging heeft, een lekke band of een vlek in hun lievelingsbroek.

Vind je het moeilijk om het leven wat luchtiger te bekijken? Stel jezelf dan de volgende vragen: ‘Is het echt zo belangrijk als ik denk dat het is?’ en ‘Levert het me iets op als ik me hier druk over maak?’ Grote kans dat het antwoord altijd ‘nee’ is.

2. Alles nét iets langzamer doen

Mensen die zich niet snel gestrest voelen, hebben vaak één ding gemeen: ze doen alles in hun eigen tempo. Van lopen tot eten. Ze zien het nut niet in van zich haasten en durven te vertragen. Alles nét iets langzamer doen, heeft veel voordelen. Niet alleen voel je je minder druk, je geniet ook meer van alles wat je doet.

3. Niet meer spullen verzamelen dan nodig

Minder spullen geeft meer rust in je hoofd. Je hoeft namelijk minder op te ruimen en schoon te maken, waardoor je meer tijd hebt voor de dingen die je belangrijk vindt. Ook voel je je veel relaxter in een huis waar niet alles hutjemutje op elkaar staat en allemaal spullen rondslingeren.

Een snelle manier om te minimaliseren is door je af te vragen of je bepaalde spullen in het afgelopen jaar weleens hebt gebruikt. Zo niet, dan kun je het weggeven of weggooien. De twijfelgevallen stop je in een doos waar je de datum op schrijft. Kijk hier na een paar maanden nog eens kritisch naar.

4. Ruimte maken om te niksen

Veel mensen vinden het lastig om te niksen. Niet gek, want alle loze tijd zijn we geneigd op te vullen met onze telefoon. Hierdoor blijft er maar weinig tijd over om te dagdromen en te mijmeren. Tijd om te niksen is juist zo belangrijk. Het helpt je ontspannen, zorgt voor ‘aha’-momenten en maakt je creatiever. Gun jezelf iedere dag minimaal tien minuten even helemaal niks. Leg je telefoon weg en staar naar buiten.

5. Aanwezig zijn in het moment

Stress heeft bijna altijd te maken met later of vroeger. Het geheim van mensen met weinig stress is dan ook dat ze zo min mogelijk bezig zijn met het verleden of de toekomst, maar leven in het nu.

Wil je ook meer in het moment aanwezig zijn? Roep jezelf dan gedurende de dag terug naar het moment door je te focussen op de geluiden, geuren en kleuren om je heen. Oefening baart kunst.

6. Eén ding tegelijk doen

Ons brein kan zich maar op één ding tegelijk richten. Daarom geeft multitasken stress. Neem jezelf voor om voortaan met je volle concentratie één ding tegelijk te doen en daarna pas door te gaan naar het volgende. Niet alleen voel je je door te monotasken minder gestrest, je bent ook een stuk productiever en hebt meer aandacht voor je omgeving. Mooi meegenomen.

