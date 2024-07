Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Angstig na alcohol? Dit wil je weten over hangxiety

Koppijn, een droge mond, misselijk: allemaal ‘normale’ symptomen van een kater (voor zover een kater normaal te noemen is). Maar sommige mensen ervaren ook hangxiety, wat grotendeels geen lichamelijk, maar een mentaal symptoom is. Maar wat is hangxiety en hoeveel mensen hebben het?

Hangxiety

Het woord hangxiety komt uit het Engels en is een samentrekking van hangover, een kater, en anxiety, angst. Kort gezegd is het dus een soort angstgevoel dat ontstaat als je een kater hebt, veelal omdat je je zorgen maakt over wat er de voorgaande avond nou precies is gebeurd. Misschien weet je niet alles meer en vraag je je sterk af of je geen rare dingen hebt gezegd of gedaan.

Wel goed om te weten: hangxiety is geen échte stoornis, zoals bijvoorbeeld borderline of narcisme. Gemiddeld duurt hangxiety niet langer dan twee dagen. Soms kan het helpen om een vriend(in) waarmee je hebt gedronken te vragen naar de dingen die er zijn gebeurd. Meestal kan hij of zij je dan geruststellen.

Naast een angstig gevoel én de reguliere symptomen van een kater, gaat hangxiety soms samen met:

Een verhoogde hartslag;

Een verhoogde hoeveelheid cortisol;

Een hogere bloeddruk.

Hoeveel mensen hebben hangxiety?

Volgens Marjolein van Zutphen, die bij Psycholoog.nl werkzaam is en zich in dit onderwerp heeft verdiept, komt hangxiety bij zo’n 20 procent van de mensen voor. Mensen die al last hebben van een depressie, angststoornis of van zichzelf wat angstig of gestrest zijn, zijn vatbaarder voor hangxiety.

De alcohol zelf is de reden dat deze angst na het drinken omhoog komt. Dat komt deels omdat alcohol een drug is waar je rustig van wordt. Door het drinken van alcohol wordt de aanmaak van glutamaat geremd. Maar als de alcohol is uitgewerkt, wil je brein meer glutamaat aanmaken om de boel weer in balans te krijgen. Dat zorgt voor de angstige gevoelens. Daarnaast maak je als je alcohol drinkt minder noradrenaline aan, het hormoon dat verantwoordelijk is voor je vlucht- en vechtreactie. Stop je met drinken, schiet de productie van dit hormoon weer omhoog.

Tips

Als je merkt dat je wel erg vaak last hebt van hangxiety, is minder alcohol drinken de eerste stap die je kunt zetten. Maar goed, dat is voor de volgende keer. Wat als je nu middenin zo’n angstige fase zit? Blijf dan vooral rustig en probeer de angst te accepteren. Je zorgen maken om de angst zelf maakt het alleen maar erger. Probeer ook te herstellen van je kater: drink genoeg water, eet gezond en maak bijvoorbeeld een wandeling in de buitenlucht. Ook meditatie kan helpen om je gedachtes weer tot rust te brengen.

En zoals gezegd kun je altijd een vriend(in) bellen om te vragen wat er precies gebeurd is de voorgaande avond. Heb je je echt zo raar gedragen als je hoofd je vertelt, of viel het wel mee? Grote kans dat het uiteindelijk allemaal wel meeviel, dus dan kun je het eindeloze afvragen stopzetten.

