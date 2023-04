Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

8 opmerkelijke fobieën waar je misschien onbewust last van hebt óf nog nooit van hebt gehoord

Angsten horen voor veel mensen nou eenmaal bij het leven. Bijna iedereen is wel érgens bang voor. Zo kennen we allemaal wel iemand die bijvoorbeeld bang is voor spinnen, hoogtes of kleine ruimtes. Ook zijn er een hoop fobieën die vrij onbekend zijn, maar waar je wellicht toch geregeld mee te maken hebt. We hebben een aantal voor je op een rijtje gezet.

Nomofobie

Een angst die onlosmakelijk verbonden is aan het digitale tijdperk. Nee, we hebben het niet over het bang zijn voor technologie. Eerder het tegenovergestelde. Bij Nomofobie ervaar je juist angst om niet continu bereikbaar te zijn via je mobiele telefoon. Klinkt dat bekend? Voor met name jonge generaties wellicht wel.

Monofobie

Als je hier last van hebt, is verstoppertje spelen misschien niet echt je ding. Alhoewel, je zou als zoeker waarschijnlijk extra goed je best doen om de rest te vinden. Mensen met monofobie zijn bang om alleen te zijn. Een mogelijke oorzaak voor het hebben van deze fobie is als je vroeger, bijvoorbeeld in je kindertijd, in de steek gelaten bent.

Neofobie

Een nieuwe baan, een nieuwe relatie, een nieuwe opleiding. Nieuwe dingen kunnen best spannend zijn. Al helemaal als je neofobie hebt. Dat is de angst voor het nieuwe of het proberen van nieuwe dingen.

Decidofobie

Geef mensen met deze fobie niet te veel opties. Zij ervaren keuzestress namelijk in het kwadraat. Decidofobie houdt in dat je bang bent om beslissingen te maken. Dus als jij al begint te zweten bij de vraag wat je wilt hebben voor je verjaardag, zou het zomaar kunnen dat je deze fobie te pakken hebt. Misschien, wie zal het zeggen?

Opmerkelijke fobieën

Hippopotomonstrosesquippedaliofobie

Deze naam is wel heel gemeen als je weet waar mensen met deze fobie mee te maken hebben. Raad je het al? We sparen de mensen die met deze fobie kampen en schrijven de term voor deze angst niet nog eens op. Maar goed, deze fobie gaat over de angst voor lange woorden. En zeg nou eerlijk, zelfs als je deze fobie niet had, zou je het bijna wel krijgen van dit woord.

Taphofobie

Grote kans dat deze mensen voor cremeren kiezen als ze overlijden (en dat ook al hebben laten vastleggen). Iemand met taphofobie is als de dood om levend begraven te worden. Nou is de gedachte daaraan waarschijnlijk voor niemand echt rozenkleurig, maar als je taphofobie hebt, ben je echt ontzettend bang dat dat gebeurt.

Arachibutyrofobie

Ook eten kan de nodige stress opleveren bij sommigen. Het gaat zelfs verder dan te vrezen iets niet lekker te vinden of per ongeluk in iets hards te bijten. Om gewoon maar even wat te noemen. Wie aan arachibutyrofobie lijdt, is bang voor pindakaas dat aan hun gehemelte blijft plakken. Heel specifiek, maar het bestaat toch echt.

Phobofobie

We sluiten af met de angst voor angst. Je leest het goed. Phobofobie is de angst voor fobieën. Voor sommigen klinkt dat misschien gek, maar als je er vanuit een ander oogpunt naar kijkt, is het misschien wel één van de ergste fobieën die je kan hebben. Er bestaan namelijk een heleboel verschillende angsten. Als je hier dus last van hebt is er helaas een hoop om bang voor te zijn.