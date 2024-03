Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steeds meer mensen langdurig ziek door stress, zoveel kost dat per dag

Meer en meer mensen komen langdurig ziek thuis te zitten. De oorzaak? Te veel stress. Bijna een kwart van al het langdurig ziekteverzuim op werk was vorig jaar het gevolg van spanning of een burn-out. Dat melden arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare. En dat ziek thuis zitten kost een werkgever flink wat.

Het gaat om een stijging van bijna 11 procent in 2023 ten opzichte van het jaar daarvoor. Stressklachten kunnen daarnaast lang aanhouden dus de impact is groot, melden de arbodiensten, die samen werkzaam zijn voor zo’n 1 miljoen werknemers.

Ziekteverzuim door stress duurt gemiddeld lang

Het zou een bedrijf per dag gemiddeld 315 euro per dag kosten wanneer een werknemer thuis zit. Mensen die vanwege stress thuis komen te zitten vallen gemiddeld 240 dagen lang geheel of gedeeltelijk uit. Mensen die een burn-out oplopen, blijven gemiddeld zelfs 300 dagen weg van de werkvloer. „Dat heeft impact op de medewerker persoonlijk, maar ook op het bedrijf”, stellen ArboNed en HumanCapitalCare in het onderzoek.

Als je medewerkers eigen regelruimte geeft om tijd vrij te nemen als dat nodig is, maakt dat voor hen vaak al een groot verschil.

Vooral mensen tussen de 25 en 45 jaar hebben last van veel stress. Ook zijn het vaker vrouwen dan mannen die met veel stress kampen. De sectoren waarin dit het meest voorkomt zijn de gezondheidszorg, het onderwijs en het openbaar bestuur. In de bouw speelt het probleem het minst. Bij bedrijven met meer dan 250 medewerkers ligt het verzuim door stress zelfs een vijfde hoger dan bij kleinere ondernemingen.

Vaak geen directe relatie met werkvloer

Toch komen de meeste klachten van stress opvallend genoeg niet voort uit de situatie op werk. Bij zeker 46 procent is er volgens de arbodiensten geen directe relatie met de werkvloer. „Ook als de oorzaak ligt in de privésituatie, bijvoorbeeld door mantelzorg, echtscheiding of financiële problemen, kan het impact hebben op de werkprestaties. Als iemand uitvalt, zorgt het voor extra druk op de collega’s die het werk moeten overnemen.” In 18 procent van de gevallen speelt werk wel een rol in stressgerelateerde klachten.

De arbodiensten raden werkgevers aan om scherp te zijn op het herkennen van stress. „Zo kun je het gesprek hierover eerder op gang brengen en voorkomen dat klachten zich opstapelen. Als je medewerkers eigen regelruimte geeft om tijd vrij te nemen als dat nodig is, maakt dat voor hen vaak al een groot verschil.”

