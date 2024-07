Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Burn-outs ontstaan vaak rond de zomer: zo voorkom je dat je je vakantie met stress begint

De periode voor de zomervakantie is vaak hectisch op de werkvloer. Mensen lopen zichzelf voorbij omdat ze nog van alles moeten afronden en regelen. Hoe voorkom je dat je met stress aan je vakantie begint? Metro vraagt het aan burn-outcoach Reinoud Prins.

Prins is de oprichter van Libri Coaching. Ze helpen mensen die in een burn-out zitten. „De periode rondom de zomervakantie is voor ons altijd een piekmoment. Dan melden veel mensen zich omdat ze tegen een burn-out aanlopen.” Dat komt doordat mensen van 0 naar 100 gaan, of andersom. Wist je trouwens dat er vier typen burn-outs zijn? Metro zette ze eerder al op een rij.

Tijd nemen vermindert stress

Het is volgens Prins erg belangrijk om jezelf de rust en de tijd te gunnen om alles af te ronden. „Begin een maand van tevoren al met nadenken over wat je allemaal moet regelen. Maak lijstjes en zeg nee tegen nieuwe projecten.” Hij raadt af om op je eerste vakantiedag al in het vliegtuig of de auto te stappen. „Houd een paar dagen vrij om je spullen in te pakken en om de overgang van werk naar vakantie te maken.”

Die overgang van werk naar vakantie is erg belangrijk. Ga niet gelijk in de ruststand, maar bouw het langzaam af. „Wanneer je van 100 naar 0 gaat, kun je last krijgen van vrijetijdsziekte. Dan word je dus ziek omdat je lichaam veel minder dopamine en cortisol aanmaakt.” Hoe dat kan? „Tijdens een drukke periode schiet het stresssysteem van je lichaam aan. Te vergelijken met wanneer je achterna wordt gezeten door een leeuw. Pas als de leeuw weg is, merk je wat er gebeurd is. Oftewel: je gaat je stress verwerken en wordt ziek.”

Dus niet direct met een cocktail aan het zwembad gaan liggen, maar eerst nog wat dingen doen. „Je kunt afbouwen door op je laatste werkdagen thuis te werken. Dan kun je je mail wegwerken en de laatste dingen afhandelen.” En plan op je eerste vakantiedagen ook dingen. „Ga sporten, doe huishoudelijke klusjes of iets anders actiefs. Blijf dus een beetje bezig.”

Wil je actief zijn of juist uitrusten?

Als je de overgang van werk naar vakantie hebt gemaakt, kun je genieten van je vakantie. Volgens Prins moet je een duidelijk doel stellen: wil je uitrusten of dingen meemaken? „Ik heb mensen gesproken die niet uitgerust terugkwamen van vakantie. Daar waren ze verbaasd over. Ik niet, omdat ze een cruise maakten en dus allerlei activiteiten ondernamen. Daar rust je niet van uit.”

Het is natuurlijk echt niet verplicht om op stilteretraite te gaan in Indonesië. „Maar plan genoeg rustmomenten in als je dat nodig hebt.” Vergeet echter vooral niet om ook herinneringen te maken. „Tot diep in de nacht dronken dansen op Ibiza is heel erg leuk. Dat worden waardevolle herinneringen. Dus verdeel het een beetje. Een week leuke dingen doen en daarna een week uitrusten bijvoorbeeld.”

Let goed op je slaap tijdens je vakantie

Als je uitgerust op je werk wil verschijnen na je vakantie, moet je goed op je slaap letten. „Zorg dat je goed slaapt. Drink bijvoorbeeld niet alle dagen alcohol. En slaap niet te veel uit. Want als je te veel slaapt ga je daar ook last van krijgen.” Balans is dus de truc om stressvrij te zijn voor en na je vakantie.

Werkgevers kunnen hier ook ondersteuning in bieden. Veel werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor alle afrondingen. „Maar wat handvaten bieden kan geen kwaad. Stuur bijvoorbeeld een overzicht rond met handige tips.” Zit een werkgever er wel op te wachten dat een werknemer al een maand van tevoren begint met afronden? „Absoluut. Want zo hou je je mensen heel. Het is niet voor niks dat de meeste burn-outs ontstaan rondom de vakantie.” Ben je werkgever? Lees hier dan nog meer tips om verzuim tegen te gaan.

Andere adviezen van Reinoud Prins: Zet afwezigheidsmeldingen aan op je mail en telefoon. En informeer je collega’s en zakelijke relaties over je afwezigheid;

Houd er rekening mee dat je op vakantie eerst moet wennen aan de nieuwe omgeving. Je zal de eerste dagen bijvoorbeeld wat minder goed slapen;

Kies heel bewust voor helemaal uit staan of juist een klein beetje betrokken blijven. Sommige mensen vinden rust door volledig afstand te nemen. Anderen juist door dagelijks even hun mail te checken. Maak die keuze voor jezelf;

Zorg dat je lekker kunt nagenieten van je vakantie. Stel bijvoorbeeld een vakantiefoto als screensaver in.

Vorige Volgende

Reacties