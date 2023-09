Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Psycholoog Thijs Launspach: ‘Stress heeft een imagoprobleem’

De arbeidsmarkt is verhit, werkgevers vechten om werknemers en banen liggen voor het oprapen. In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we een beroepsexpert met vragen én deze aflevering gaan we in gesprek met psycholoog Thijs Launspach. Want hoort werkstress er niet gewoon bij?

In 2022 had 25 procent van de jonge werkenden tussen de 18 en 34 jaar oud last van burn-outklachten, blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. De hoogste tijd dus, om het te hebben over werkstress.

Dat gesprek gaan we aan met psycholoog en schrijver Thijs Launspach. Hij schreef verschillende boeken over stress en mentale gezondheid, heeft een eigen podcast en deelt wekelijks zijn inzichten in de krant. Hoe hij zelf omgaat met stressklachten? „Ik sport en wandel veel. Daarnaast heb een geheime plek – een vakantiehuisje op de Veluwe. Daar zit ik zo vaak mogelijk.”

Burn-outklachten onder jongeren

De cijfers omtrent burn-outklachten liegen er niet om: de klachten nemen in de afgelopen jaren gestaag toe. Waar in 2020 nog 25 procent van de jonge werkende vrouwen last had van burn-outklachten, is dit in 2022 opgelopen tot 29 procent. In 2015 ervaarde nog zo’n 13 procent van de mannen burn-outklachten, terwijl dit in 2022 is opgelopen tot 23 procent.

Hoe valt dat te verklaren? Onder millennials en Gen Z heerst het idee dat je niet snel goed genoeg bent. „Deze generaties hebben te maken met een moordende prestatiedruk.” Daarnaast hebben zij de tamelijk dwingende opdracht om iets heel moois en spectaculairs van je leven te maken, legt Launspach uit. „Psychologisch gezien ligt er behoorlijk wat druk op deze generatie.”

‘Stress heeft een imagoprobleem’

Is het dan tijd om stress te omarmen en te accepteren dat het erbij hoort? Tot op zekere hoogte hoort werkstress – en stress in bredere zin – bij het leven, verklaart Launspach. „Eén van de grootste misverstanden over stress is dat je het volledig uit je leven moet bannen.”

„Stress is namelijk ook prestatieverhogend. Dus soms is het heel gezond om wat stress te hebben”, vervolgt de psycholoog. Het gaat pas mis als je niet meer uit de stressstand komt. „Je kunt een hoop stress hebben, als je maar voldoende herstel inbouwt.”

Ben je benieuwd hoe dat herstellen werkt? Of hoe je de grens tussen gezonde en ongezonde stress kunt herkennen? Je hoort er alles over in de nieuwste aflevering van De Werkvloer.

Hey, het is oké. Dit deel van de podcast-aflevering is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

