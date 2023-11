Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuw onderzoek toont aan dat vrouwen mogelijk angstiger worden van de pil: ‘Onderwerp waar nog weinig over bekend is’

De anticonceptiepil is de afgelopen periode nogal vaak ter sprake. Want inmiddels is er kamp ‘pro pil’ en kamp ‘anti pil’. Nieuw onderzoek toont aan dat de pil effect kan hebben op de emotieregulering. En daarmee vrouwen mogelijk angstiger worden.

Eerder lieten we ons Metro-panel al hun visie op de pil geven. Hoewel dit nog steeds een veelgebruikt anticonceptiemiddel is, is er ook een groep vrouwen die de pil liever links laat liggen. Onder meer de hormonen en mogelijke bijwerkingen, zijn niet voor iedereen geschikt. Tegelijkertijd spraken artsen hun zorgen uit over de natuurlijke anticonceptievormen, waar influencers reclame voor maken.

Nieuw onderzoek naar de pil

Nieuw Canadees onderzoek nam de pil en de hormonen daarin onder de loep en bekeek wat het effect was op de hersenen. Ook het wetenschappelijke platform Scientias schrijft erover. En zij ontdekten iets opmerkelijks. Gezonde vrouwen die de pil slikten, hadden verandering in het hersengebied waar angst gereguleerd wordt.

Het gebied waar deze effecten te zien waren, reguleert de emoties. Volgens onderzoeker Alexandra Brouillard laten de onderzoeksresultaten zien dat de anticonceptiepil de emotieregulatie verstoort. Daardoor kunnen vrouwen zich angstiger voelen, dan wanneer ze deze anticonceptie niet zouden gebruiken.

Verandering in hersengebied voor angst

Hoe de wetenschappers dit onderzochten? De deelnemers bestonden uit mannen, vrouwen die de pil slikken, vrouwen die voorheen deze voorheen slikten en vrouwen die nooit enige vorm van hormonale anticonceptie hebben geslikt.

„De pil is mogelijk een risicofactor voor een verstoring van de emotieregulering tijdens het gebruik van de pil”, legt Brouillard uit. Maar dit betekent niet dat dit altijd zo hoeft te blijven. Zodra vrouwen stoppen met deze vorm van anticonceptie, verdwijnt dit effect op de hersenen. Bij de vrouwen die vroeger de pil gebruikten, werd namelijk geen verandering in de betreffende hersengebieden meer waargenomen.

Psychische effecten van anticonceptiepil

Het onderzoek toont opnieuw aan dat pilgebruik psychische effecten kan hebben. Iets wat ook lange tijd werd afgedaan als onzin. „Als meisjes en vrouwen de pil krijgen voorgeschreven, worden ze geïnformeerd over allerlei lichamelijke bijwerkingen, zoals dat de hormonen hun menstruatiecyclus stilleggen en ovulatie voorkomen”, zegt Brouillard.

Zij vervolgt: „Maar de effecten van geslachtshormonen op de ontwikkeling van de hersenen, die doorgaat tot in de vroege volwassenheid, komt zelden aan de orde. Aangezien de pil op zo’n grote schaal wordt gebruikt, is het belangrijk dat we beter begrijpen wat de korte en langetermijneffecten zijn op de anatomie van de hersenen en de emotieregulatie.”

Slag om de arm

Brouillard doet verder onderzoek naar impact van leeftijd en de duur van pilgebruik. Om zo te onderzoeken wat de langetermijneffecten zijn.

Toch houden onderzoekers ook een slag om de arm. Een causaal verband tussen de pil en veranderingen in de hersenen, is niet aangetoond. Ook willen zij geen grote conclusies trekken over de psychische gezondheid van pilgebruikers.

Bewustwording vrouwen

Volgens Brouillard gaat het om bewustwording. De pil kan nu eenmaal effect hebben op de hersenen. „Ons doel is om wetenschappelijke interesse te wekken voor de gezondheid van de vrouw en bewustzijn te creëren over het voorschrijven van de pil bij jonge vrouwen en de impact op hun hersenontwikkeling, een onderwerp waar nog weinig over bekend is”, aldus de onderzoeker.

