De do’s en don’ts op de werkvloer die je wil weten (plus andere handige zaken)

In je vriendengroep is een ongepaste opmerking grappig, met familieleden kun je best eens ruzie maken of stevig discussiëren, maar op de werkvloer bevind je je toch al snel op glad ijs. Wat zijn do’s en don’ts op de werkvloer en wat zijn tips van experts om goed voor de dag te komen?

We zetten een aantal zaken op een rij voor je, plus wat dingen die gewoon handig zijn om te weten. Hoe de loonheffingskorting werkt, bijvoorbeeld, en welke soorten verlof er zijn (waar ook jij recht op hebt).

Do’s op de werkvloer

Hoe neem je netjes ontslag, blijf je bewegen tijdens je zittende werkdag en hoe ga je het best om met ziekte als je thuis kunt werken? We wonnen advies in bij experts en dat advies delen we nu graag met jou.

Don’ts op de werkvloer

Fouten in de productiviteit of in je kleding: je wil ze liever niet maken. Of dat nou is omdat je een drukke agenda hebt en efficiënt wil werken of omdat je je beste beentje voor wil zetten, iedereen wil z’n beste beentje voor zetten.

Handig om te weten

Niet per se do’s op de werkvloer, ook geen don’ts, maar wel handig om te weten waar je staat in sommige zaken. Belangrijke vragen zoals de verschillende soorten verlof en hoelang je doorbetaald krijgt als je ziek bent naar leuke weetjes zoals hoeveel managers een favoriete medewerker hebben.

