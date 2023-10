Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze uiterlijke kenmerken vinden managers (nog steeds) niet kunnen

Wel of geen korte broek op werkdagen? Tatoeages wel of niet verbergen tijdens een sollicitatie? Veel mensen vinden het onnodig dat we ons deze vragen nog steeds moeten stellen, maar uit recent onderzoek blijkt dat managers wel degelijk van alles van het uiterlijk van medewerkers vinden.

Piercings, gekleurd haar, blote huid; anno 2023 worden dit soort uiterlijke kenmerken nog steeds gezien als ongepast, blijkt uit onderzoek van detacheringsbureau Neomax|Olgreen.

(On)gepast op de werkvloer

Meer dan de helft van de managers vindt het ongepast als medewerkers zich onnodig bloot kleden in een klantgerichte omgeving. Zo’n 57 procent van de ondervraagden deelt deze mening. Opvallend is dat vrouwelijke managers dit vaker vinden dan mannen; 72 procent van de vrouwelijke managers deelt deze visie, tegenover 48 procent van de mannen.

En niet alleen van bepaalde kleding – of het gebrek daaraan – vindt men iets. Piercings en opvallende haarstijlen, zoals een felgekleurde coupe of opgeschoren kapsel, wordt door 30 procent van de managers als ongepast gezien. Datzelfde geldt voor tatoeages: 29 procent van de leidinggevenden ziet dat als ongepast.

Toch gaat het verder dan alleen de voorkeur voor bepaald uiterlijk vertoon. Uit dit onderzoek blijkt dat een kwart van de ondervraagde managers kleding die wordt gerelateerd aan geloof, ook als ongepast ziet.

Ongewenst gedrag

Naast het uiterlijk wordt bepaald gedrag ook als ongepast gezien. Zo vindt bijna twee derde van de ondervraagde leidinggevenden een knuffel zonder consent ongepast. Voor ruim de helft (51 procent) geldt dit ook voor drie zoenen. Een hand op de schouder wordt door een vijfde van de managers als ongepast bestempeld.

En hoewel managers er het nodige van vinden, voelen zij zich niet altijd vrij om te delen hoe zij over specifieke onderwerpen denken. Wellicht in sommige gevallen maar goed ook, bijvoorbeeld als het niet gaat om iemand prestaties, maar om het uiterlijk.

Meningen delen

Eén op de vijf managers heeft het gevoel dat ze hun mening beter niet kunnen delen. Zo’n 17 procent vindt het ongemakkelijk om over politieke zaken of seksuele voorkeur in gesprek te gaan. Onder managers tot 34 jaar is dit percentage hoger: van hen vindt een derde het oncomfortabel een mening te delen over seksuele voorkeur en politiek.

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 500 managers en (mede)beslissers in organisaties met meer dan 200 kantoormedewerkers.

