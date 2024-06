Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kun je je ziekmelden als je een kater hebt? En nog meer vragen over alcohol op de werkvloer

Ondanks de 2-3 nederlaag tegen Oostenrijk staat Nederland in de achtste finales van het EK. De volgende wedstrijd is dinsdag om 18.00 uur, een goed moment om met collega’s te kijken. Maar hoe zit het met alcohol op de werkvloer? Volgens Robert Wondaal, directeur van verzuimspecialist Robidus, zijn er geen wettelijke regels over alcohol of drugs op de werkvloer. „Het is aan de werkgever hoe hiermee om te gaan, maar een veilige werkomgeving blijft verplicht,” aldus Wondaal.

Het beleid verschilt per werkgever: op kantoor is een biertje aan het einde van de werkdag soms toegestaan, terwijl dat voor een piloot absoluut niet kan. „In het buitenland drinkt men soms een wijntje tijdens de lunch, maar dat is in Nederland niet gebruikelijk,” voegt Wondaal toe.

Regels rond alcohol op de werkvloer

Er is een groot verschil tussen een biertje drinken met collega’s tijdens of net na het werk en dronken aan het werk gaan. Volgens Wondaal is dronken zijn tijdens het werk absoluut not done, maar dit hangt samen met de normen, waarden en cultuur van een bedrijf. „Bij de meeste werkgevers bestaan er gedragsregels dat je niet onder invloed mag werken. De vrijdagmiddagborrel vindt vaak niet op de werkvloer plaats, juist om een fysieke scheiding te maken. Dat is heel anders dan iemand die met een kratje bier over de werkvloer loopt.”

Gelukkig gaat het in Nederland zelden fout. „Mensen voelen over het algemeen goed aan wat wel en niet kan. Er zijn veel weldenkende mensen die dat kader zelf hanteren,” zegt Wondaal. „Het is belangrijk dat werkgevers duidelijke regels hanteren. Zo’n borrel is sociaal erg positief en bevordert de verbinding, maar alcohol brengt risico’s met zich mee, vooral bij werkveiligheid. Denk aan mensen die met machines werken of een arts die na een paar biertjes nog moet opereren.”

Je ziekmelden als je een kater hebt is echt not done. Het kan iedereen gebeuren, maar neem dan een dag vrij.

Sociale veiligheid

Naast de veiligheid voor het werk zelf, zoals voor passagiers of patiënten, wordt sociale veiligheid steeds belangrijker. Alcohol maakt mensen losser, wat ongewenst gedrag op of rond de werkvloer kan veroorzaken. Werkgevers moeten hier volgens Wondaal op letten. Bovendien promoten veel werkgevers een gezond beleid met gratis fruit op kantoor en de nadruk op vitaliteit. „Je kunt niet pretenderen dat je werknemers zo gezond mogelijk wilt houden, maar tegelijkertijd alcoholgebruik stimuleren. Dat kan je imago schaden,” aldus Wondaal.

En wat nu als er op zo’n borrel inderdaad ongewenst gedrag plaatsvindt? „Mocht er iets misgaan, is het idealiter zo dat meerdere mensen iemand daarop aanspreken”, vindt Wondaal. Dat is dus aan werknemers én werkgevers gericht. „In de praktijk is het wel handig als er een leidinggevende in de buurt is voor de bewaking van zulke kaders. Zij of hij geeft aan: een vrijmijbo is gezellig, drink lekker een biertje, maar houd het binnen de grenzen.”

Kun je je ziekmelden als je een kater hebt?

Heb je het écht bont gemaakt op kantoor of in je privéleven en kun je de volgende dag niet goed werken? Is het dan geoorloofd om je ziek te melden? Volgens Wondaal is dat absoluut niet de bedoeling. „Je ziekmelden vanwege een kater is echt not done. Het kan iedereen gebeuren, maar neem dan een dag vrij. Als je je in een persoonlijke of zakelijke context laat gaan en daardoor niet kunt werken, moet je dat zelf oplossen door een dag vrij te nemen. Je werkgever opzadelen met verzuim is niet alleen ongepast, maar ook asociaal tegenover je collega’s die jouw werk moeten opvangen.”

Collega met een alcoholprobleem: wie kaart dat aan?

Volgens Wondaal is de werkvloer tegenwoordig bij uitstek een plek waar mensen elkaar in de gaten houden. „Sporten wordt steeds individualistischer en minder mensen gaan bijvoorbeeld naar de kerk. Mocht je vermoeden dat iemand een probleem heeft, maar vind je het lastig diegene erop aan te spreken, ga dan naar een leidinggevende. Als je een goede leidinggevende bent, vind ik wel dat je de verantwoordelijkheid moet nemen om in gesprek te gaan, zeker als er sprake is van een patroon en dus mogelijk een verslaving. Dan moet je iemand helpen.”

EK kijken met collega’s

Voor de mensen die komende dinsdag het EK met collega’s gaan kijken, heeft Wondaal enkele wijze woorden: „Geniet van de wedstrijd, maar met mate. Besef dat je in een werkomgeving bent, ook al heb je een goede band met je collega’s. Vrienden en collega’s zijn heel verschillende dingen, dus wees je bewust van je gedrag.”

🍻 Was vroeger was alles beter? Alcoholconsumptie op de werkvloer is door de jaren heen sterk veranderd. Waar het in de 19e eeuw in sommige industrieën normaal was om een glas bier of wijn tijdens de lunch te nuttigen, is dit nu in veel landen, waaronder Nederland, ongebruikelijk. De industriële revolutie bracht niet alleen technologische vooruitgang, maar ook een grotere nadruk op veiligheid en productiviteit.

Werkgevers moeten duidelijke kaders voor alcohol op de werkvloer stellen, volgens de directeur. „Zeg tegen je werknemers: drink gezellig een biertje, maar houd het rustig en netjes. Met een wedstrijd om 18.00 uur ga je waarschijnlijk direct van de werkvloer naar de borrel, en dan kunnen drie biertjes al snel hard aankomen, vooral als je weinig hebt gegeten. Let er dan op dat je geen grote mond krijgt tegen je leidinggevende.”

Toch iets te bont gemaakt en op zoek naar een nieuwe baan? Probeer deze ‘slimme zet‘ aan het einde van je sollicitatiegesprek.

Reacties