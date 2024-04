Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De 10 verlofsoorten in Nederland – waar ook jij recht op hebt

Er wordt gewerkt aan een eenvoudiger verlofstelsel in Nederland. En dat is nodig, volgens demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nu telt het Nederlandse verlofstelsel namelijk 10 soorten verlof, maar veel mensen weten niet waar en wanneer ze waarvan gebruik kunnen maken. Daarom zetten wij de boel voor je op een rij.

Eerder vroegen we onderzoeker Rutger van den Berg, verbonden aan YoungWorks, naar de groeiende zoektocht naar een gezonde balans tussen werk en privé. „De toenemende aandacht voor die balans is juist heel logisch.” En is de balans even ver te zoeken? Dan zijn dit 7 tekenen waaraan je dat kunt herkennen.

Verschillende verlofsoorten

Is de balans zoek, vanwege een ziek kind, of een plotseling overlijden? Dan kun je een beroep doen op allerlei vormen van verlof, opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg. Dat wordt ook wel het wettelijk verlof genoemd. Daarnaast werkt 75 procent van de werknemers onder een cao, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de cao kunnen allerlei extra afspraken en verlofregelingen zijn opgenomen, zoals een verhuisdag of verlof voor een huwelijk.

De extra afspraken worden het bovenwettelijk verlof genoemd. We zetten alle vormen van wettelijk verlof op een rij, dan weet jij voortaan waar je recht op hebt.

Zwangerschapsverlof

Je hebt recht op zwangerschapsverlof, waarbij die volledig wordt doorbetaald voor een periode van 4 tot 6 weken. Bij een meerling geldt een verlof van 8 tot 10 weken. Je kunt het verlof opnemen vanaf 6 weken voor de uitgerekende datum.

Bevallingsverlof

Naast zwangerschapsverlof heb je na de bevalling recht op bevallingsverlof, met volledige doorbetaling. Je hebt in totaal recht op 16 weken verlof; zwangerschapsverlof en bevallingsverlof gecombineerd. Neem je een stuk van je zwangerschapsverlof niet op? Dan wordt dat opgeteld bij je bevallingsverlof.

Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof

Wiens partner zwanger is, heeft op de dag van de bevalling recht op calamiteitenverlof tegen volledige betaling. Daarnaast kan het zijn dat je door persoonlijke omstandigheden plotseling vrij moet nemen. Bijvoorbeeld als je een ziek kind van school moet ophalen, als de waterleiding thuis gesprongen is, als een direct familielid overlijdt, als je onder werktijd moet stemmen of als je onder werktijd naar de dokter moet; dat valt onder kort verzuimverlof.

Geboorteverlof

Na de bevalling heeft de partner een week volledig betaald verlof. Daarnaast heeft de partner recht op 5 weken flexibel op te nemen verlof, op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte, tegen 70 procent uitbetaling.

Adoptieverlof

Als je een kind adopteert of een pleegkind in huis opvangt, heb je recht op verlof. Tijdens de verlofperiode van maximaal 6 weken heb je recht op volledige doorbetaling. Je kunt het verlof opnemen vanaf 6 weken voor de komst van het kind en 22 weken na de komst van het kind.

Pleegzorgverlof

Het pleegzorgverlof kent dezelfde regels en voorwaarden als het adoptieverlof. De ouder of verzorger heeft recht op 6 weken verlof met volledige uitbetaling, flexibel inzetbaar vanaf 6 weken voor de komst van het kind tot 22 weken na de komst.

Ouderschapsverlof

Als ouder heb je recht op 26 weken ouderschapsverlof per kind. Van deze weken kun je er negen opnemen tegen 70 procent betaling, mits je deze weken inzet in het eerste jaar dat het kind geboren is. De overige weken zijn onbetaald verlof. Dit verlof kun je opnemen totdat het kind 8 jaar oud is.

Kortdurend zorgverlof

Per jaar heb je indien nodig recht op een bepaald aantal uur kortdurend zorgverlof. Het maximum aantal uren wordt bepaald op basis van het aantal uur per week dat je werkt. Stel dat je een contract hebt van 36 uur per week, dan heb je per jaar recht op 72 uur kortdurend zorgverlof, verspreid inzetbaar. Tijdens kortdurend zorgverlof heb je recht op 70 procent van je salaris.

Langdurend zorgverlof

Naast kortdurend zorgverlof kennen we ook langdurig zorgverlof. Hierbij heb je recht op 6 keer het aantal uur per week dat je werkt. Stel je hebt een contract van 36 uur per week, dan heb je recht op 216 uur langdurig zorgverlof per jaar. Het kan zijn dat er in jouw cao andere regels zijn vastgesteld over zorgverlof, dan zijn de regels in de cao leidend. Tijdens langdurig zorgverlof heb je geen recht op doorbetaling.

Het voorgestelde verlofstelsel

In het nieuwe verlofstelsel moeten de tien soorten verlof worden teruggebracht naar drie vormen van verlof. De wettelijke verlofregelingen zijn bedoeld om een gezonde balans te creëren tussen werk en privé. Bijvoorbeeld als er zorg moet worden verleend aan kinderen of naasten. Vanwege de complexiteit van het huidige verlofstelsel wordt er gewerkt aan een nieuw verlofstelsel. Daarover heeft demissionair Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer gisteren geïnformeerd.

Het nieuwe stelsel moet bestaan uit drie vormen verlof.

Zorg voor kinderen

Zorg voor naasten

Persoonlijke situaties

In het nieuwe stelsel worden alle verlofvormen omtrent zorg voor kinderen ondervangen in ‘Zorg voor kinderen’. Het kopje ‘zorg voor naasten’ ondervangt het kort- en langdurige zorgverlof. Onder ‘Persoonlijke situaties’ valt het huidige calamiteitenverlof en kortverzuimverlof.

