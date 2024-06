Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe werkt je loonheffingskorting en hoeveel geld levert het op?

In Nederland kennen we het bruto en het netto salaris. Het verschil? Over je brutosalaris betaal je inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Maar niet iedereen betaalt evenveel. Er zijn namelijk ook heffingskortingen. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de loonheffingskorting.

Wat is loonheffingskorting?

Hoeveel je afdraagt voor je inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen, wordt deels bepaald door de hoogte van je loonheffingskorting. De loonheffingskorting is een combinatie van twee heffingskortingen: algemene heffingskorting en arbeidskorting. Werkenden vanaf 18 jaar hebben recht op arbeidskorting en de algemene heffingskorting geldt voor alle werkenden. Vanaf een jaarinkomen van 124.935 euro heb je in 2024 geen recht op loonheffingskorting.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting geldt voor iedereen die werkt en loonbelasting of inkomstenbelasting moet betalen. De algemene heffingskorting bedraagt in 2024 maximaal 3362 euro. Afgelopen jaar was dat nog maximaal 3070 euro. Tot een inkomen van 24.814 euro bruto per jaar heb je recht op de volledige korting. Verdien je meer dan dat? Dan wordt de korting lager. Bij een belastbaar inkomen van meer dan 75.518 euro heb je geen recht op algemene heffingskorting.

Arbeidskorting

Naast algemene heffingskorting heb je als werkende vanaf 18 jaar ook recht op arbeidskorting. De maximale korting in 2024 bedraagt 5532 euro. Verdien jij meer dan 39.957 euro bruto op jaarbasis? Dan krijg je minder korting. Ben je in loondienst bij de werkgever? Dan regelt de werkgever alles omtrent de loonheffingskorting.

Heb je meerdere inkomens? Dan kan het zijn dat je door het jaar heen te veel loonheffingskorting krijgt. Praktisch gezien heb je dan te veel korting gekregen en dus te weinig belasting betaald. Dan bestaat de kans dat je bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting de korting moet terugbetalen. Om dat te voorkomen kun je via de Belastingdienst een voorlopige aanslag aanvragen. Op die manier wordt de juiste korting direct berekend en voorkom je (vervelende) verrassingen achteraf.

💡 Voorbeeld van de Belastingdienst Stel dat je twee banen hebt en bij twee werkgevers de loonheffingskorting toepast. Dan betaal je te weinig belasting. Er wordt uitgegaan van twee parttime banen. Bij de ene werkgever verdien je 20.000 euro en bij de ander 25.000 euro. Gebaseerd op de losse inkomens krijg je een hoge korting. In dat geval betaal je 85 euro aan belasting bij de ene werkgever. Bij de andere werkgever betaal je 729 euro aan belasting. In totaal heb je over het hele jaar slechts 814 euro aan belasting betaald. Bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting wordt er gekeken naar het totale belastbaar inkomen. Dat inkomen is bij elkaar opgeteld 45.000 euro. In dat geval heb je minder recht op kortingen. Wat blijkt? Je had 9324 euro aan belasting moeten betalen. In dat geval moet je 8528 euro terugbetalen.

Voorlopige aanslag

Om terugbetalingen zoals in bovenstaand voorbeeld te voorkomen, is het verstandig om een voorlopige aanslag aan te vragen bij de Belastingdienst. Op die manier wordt de hoogte van de korting door het jaar heen op basis van de juiste gegevens berekend. In vier stappen kun je je aanvraag indienen. De Belastingdienst helpt je in vier stappen op weg.

