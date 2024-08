Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Altijd bereikbaar voor collega’s? Tips van de psycholoog om af te schakelen

We staan constant aan: appjes, mails, telefoontjes. Altijd en overal zijn we bereikbaar. Kunnen we ons ooit nog wel afsluiten van ons werk? Hoe sluit je je af voor werk, als we altijd maar bereikbaar zijn? Met die vraag kloppen we aan bij psycholoog Najla Edriouch.

Zo’n 25 procent van de jonge werkenden tussen de 18 en 34 jaar oud heeft last van burn-outklachten, blijkt uit het meest recente onderzoek van TNO en het CBS. De hoogste tijd om die cijfers serieus te nemen. Daarom brengen we iedere podcastaflevering een bezoek aan de psycholoog.

Psycholoog Najla Edriouch

Najla Edriouch is GZ-psycholoog, raadpleegt de wetenschap om anderen te helpen en deelt maandelijks haar psychologische kennis online én offline met zo’n 40.000 mensen. Edriouch is expert als het gaat om mentale gezondheid. Vandaag leggen we haar de stelling voor: ‘Door mijn telefoon kan ik me nooit afsluiten voor mijn werk’.



„Het wordt ons wel moeilijk gemaakt om af te sluiten van werk”, begint Edriouch. „De telefoon zorgt ervoor dat we continu toevoer krijgen aan telefoontjes, berichten, mails. Er zijn veel mensen die hun werkmail gekoppeld hebben aan hun privételefoon. Daarnaast zijn er veel collega’s die elkaars privénummer hebben, dus ook dat maakt het lastiger om je af te sluiten.”

Het risico van ‘aan’-staan

Niet kunnen afschakelen van werk brengt risico’s met zich mee, legt Edriouch verder uit. „Dat kan leiden tot stress, meer mentale gezondheidsklachten en meer druk. En dat is natuurlijk niet positief. Ontspannen – zonder dat je werk in je hoofd zit – is belangrijk.” Zie het als slapen en eten; noodzakelijk om goed te functioneren.

Die ontspanning is dus cruciaal om burn-out klachten te voorkomen. „De burn-out is beroepsziekte nummer één in Nederland. Veel mensen hebben daar last van. Kortdurende stress is niet erg en daar is ons lichaam ook tegen bestand, maar langdurige stress en langdurig onvoldoende rust nemen, kan eraan bijdragen dat mensen mentale gezondheidsklachten ontwikkelen”, legt ze uit.

Hoge verwachtingen

„Het is belangrijk om afspraken te maken over je bereikbaarheid. Zo zijn er bedrijven die regels daarover opstellen in hun beleid.” Bijvoorbeeld Volkswagen, die een email ban heeft ingesteld, waardoor werknemers buiten werktijden geen mails ontvangen. Maar ook dat soort regels zijn niet zaligmakend. „Er zijn werknemers die een gevoel van rust ervaren door te weten dat een bepaalde mail binnenkomt. Op die manier behouden ze het gevoel van controle.”

Afschakeladvies van de psycholoog

Maar hoe met die bereikbaarheid om te gaan? We doen veel dingen onbewust: deelnemen aan een groepsapp met collega’s, een bepaalde app installeren op je telefoon. „Denk goed na over dat soort stappen”, benadrukt Edriouch. „Het is belangrijk voor jezelf te bepalen wat jou rust brengt.” Ben jij iemand die het prettig vindt een update te ontvangen als het om een belangrijk project gaat? Bespreek dat met je collega. Word jij liever met rust gelaten? Maak dat dan duidelijk.

Zo kan het voor de één rust brengen wel op zondagavond vast de agenda te bekijken, zodat je rustig de maandag kunt starten. Maar mails lezen in het weekend kan juist weer voor onrust zorgen. Het is goed om dat onderscheid voor jezelf te kunnen maken, voegt Edriouch toe. „Probeer dit soort dingen uit en sta dan stil bij wat je voelt. Wat gebeurt er met je? Geeft het lichamelijk een gevoel van rust en ontspanning als je weet wat je morgen te wachten staat? En wat gebeurt er daarna? Blijf je malen als je je mail hebt gecheckt? Of kun je het weer loslaten? Op die manier kun je ontdekken wat voor jou werkt.”

