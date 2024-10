Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een gezonde balans tussen werk en privé: deze tips kunnen het verschil maken

Werk (te vaak) laten doorsijpelen in je persoonlijke leven en merken dat de balans tussen je werk- en privéleven is veranderd? Dat kan behoorlijk vervelend zijn, maar wat kun je ertegen doen?

Professor Cary Cooper, een organisatiepsycholoog aan de Universiteit van Manchester, beweert dat er vijf elementen zijn waar je op kunt letten en deelt deze met Metro UK.

Balans tussen werk en privé

Allereerst stelt Cooper om prioriteiten te stellen om je werkgeluk te kunnen vergroten. „Het eerste wat je moet doen is prioriteiten stellen in je taken, zodat je kunt uitklokken wanneer je werkdag erop zit. Uit onderzoek blijkt dat mensen die constant lange werkdagen maken, lichamelijke of psychische klachten kunnen krijgen.” Volgens Cooper maak je sneller fouten en ben je minder creatief.

Gebruik daarnaast je werktelefoon of laptop niet ‘s nachts, in het weekend of als je op vakantie bent. „Je kunt hem aan laten staan omdat je misschien gebeld wordt tijdens noodgevallen. Maar denk aan de tijd dat we er nog geen smartphones waren. Toen was het veel beter voor mensen wat betreft de balans tussen werk en privé”, aldus Cooper.

Goede relatie met omgeving én baas

Wil je dus een goede balans tussen werk en privé? „Dat lukt je niet als je constant op je telefoon zit. Kijk dus niet naar e-mails buiten je werk om, tenzij het echt dringend is.” Een andere tip is om ervoor te zorgen dat je sociaal verbonden blijft. „Wie zijn er echt belangrijk voor je? Blijf in contact met hen”, adviseert Cooper. „Organiseer bijvoorbeeld één of twee avonden per week om samen te eten of bij te kletsen met familie en vrienden.”

De vierde stap van de psycholoog heeft te maken met je baas. Hij raadt aan om te investeren in een goede relatie met hen. „Als dingen je dwarszitten en je een tijdje vrij moet nemen, dan is het je baas die je de flexibiliteit kan geven die je nodig hebt”, zegt Cooper tegen Metro UK. „Hoe beter ze je kennen en hoe beter de relatie is, hoe flexibeler ze kunnen zijn om een balans tussen werk en privé te vinden.”

Steun van anderen

En het laatste punt van Cooper is van dezelfde strekking, „want het gaat allemaal over de manier waarop we mensen behandelen”. Hij geeft mee: „Als je een goede balans wil hebben op je werk en thuis, is aardig zijn tegen mensen een manier om die mogelijkheid te vergroten. Wees aardig tegen de mensen met wie je werkt, want zij kunnen je steunen als je dat nodig hebt.”

Mocht dat allemaal niet goed uitpakken is er nog een laatste mogelijkheid volgens Cooper. „Denk na over waarom je niet gelukkig bent. Misschien kun je iets heel anders doen, bij een andere organisatie, met de vaardigheden die je hebt opgedaan.”

