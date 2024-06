Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo ga je het beste om met een klagende collega

Klagen: van tijd tot tijd doen we allemaal. Maar wat als er één collega constant aan je hoofd zeurt? Dat kan je werkweek behoorlijk beïnvloeden. Hoe ga je daar mee om? We vragen het psycholoog Najla Edriouch.

Zo’n 25 procent van de jonge werkenden tussen de 18 en 34 jaar oud heeft last van burn-outklachten, blijkt uit het meest recente onderzoek van TNO en het CBS. De hoogste tijd om die cijfers serieus te nemen. Daarom brengen we van tijd tot tijd een bezoek aan de psycholoog en vragen we om tips, waar jij verder mee komt.

Psycholoog Najla Edriouch

Najla Edriouch is GZ-psycholoog, raadpleegt de wetenschap om anderen te helpen en deelt maandelijks haar psychologische kennis online én offline met zo’n 40.000 mensen. Edriouch is expert als het gaat om mentale gezondheid. Vandaag leggen we haar de stelling voor: ‘Een klagende collega verziekt de hele werksfeer’.

„Dat kan helaas wel zo zijn”, reageert Edriouch. „Als iemand een hele negatieve energie om zich heen heeft, kan het zijn dat dat zich als een olievlek verspreidt.” Overigens kan het ook de andere kant op werken, vult Edriouch aan. Heeft iemand een hele positieve energie, dan kan dat voor een team ook heel positief uitpakken.

Een negatieve energie kan zich als een olievlek verspreiden.

„In de psychologie noemen we dat emotionele besmetting”, legt Edriouch uit. De spiegelneuronen worden geactiveerd en simpel gezegd is het gevolg daarvan dat we in staat zijn emoties van anderen over te nemen. „Nuttig, want dat zorgt ervoor dat we empathie kunnen tonen. Maar ben je wat gevoeliger? Dan kan het er ook voor zorgen dat je zelf meegaat in bijvoorbeeld die negatieve sfeer.”

Omgaan met je klagende collega

Een van de manieren om daar mee om te gaan, is ten eerste bewust zijn van het feit dat je energieën overneemt. „Bedenk dan: deze emotie is niet van mij.” Daarna kun je verschillende vervolgstappen zetten, legt de psycholoog uit. Je kunt in gesprek gaan, want misschien zit je collega even niet zo goed in zijn of haar vel. „Dan is het geen goed idee iemand heel stevig aan te spreken.”

Merk je dat jij er zelf onder lijdt? „Dan is het tijd om te gaan distantiëren. Vanuit wetenschappelijk onderzoek weten we dat actief emotioneel afstand nemen helpt.” Op dat moment kun je actief gaan dissociëren, zoals dat heet. „Je bedenkt bewust: dit hoort bij mijn collega, dit is niet van mij, ik blijf in mijn eigen bubbel en bekijk het op afstand zoals het is.” Op die manier wordt de kans dat je zelf in de energie meegaat een stuk kleiner.

Afstand nemen

Lukt het niet direct om emotioneel afstand te nemen? Dan kun je ook letterlijk afstand van iemand nemen. Ook dat kun je benoemen, legt Edriouch uit. „Je kunt die grens zelf aangeven. We zijn allemaal groepsdieren en willen niemand kwetsen, maar je zou bijvoorbeeld tegen je collega kunnen zeggen. ‘Hé, voor mij helpt dit niet, ik ga even ergens anders zitten om mijn werk af te maken’.”

