8 uren werken is te lang: dit is volgens onderzoek de ideale werkdag

Als we eerlijk naar onszelf kijken, weten we dat we niet de volle 8 uren van een werkdag productief zijn. Uit onderzoek is gebleken dat een ander aantal uren werken per dag is het best is voor optimale productiviteit én optimaal geluk.

Steeds meer bedrijven voeren een 4-daagse werkweek in (de 5-daagse is sowieso niet populair) en inmiddels gaat Spanje zelfs experimenteren met 32 uren per week werken. En hoewel een verkorte werkweek waarschijnlijk veel mensen als muziek in de oren klinkt, toont onderzoek aan dat er misschien een betere optie is. Namelijk een werkdag van 5 in plaats van 8 uren.

Waarom zou een verkorte werkdag een betere optie zijn? En zitten daar dan geen nadelen aan?

5 uren per dag (of minder) productief

„Onderzoek laat zien dat mensen zich maximaal voor vijf uren per dag kunnen concentreren”, vertelt Alex Pang, oprichter van consultancybedrijf Strategy and Rest aan WIRED. Hij schreef verschillende boeken over de link tussen minder uren werken en meer productiviteit. „Natuurlijk zijn er dagen waarop het lukt om in die overige 3 uren nog wat uit te voeren. Maar de meesten van ons zijn tot 5 uren per dag echt productief.”

Uit een online enquête die in 2019 onder Britse werknemers werd afgenomen, bleek zelfs dat de ondervraagde werknemers gemiddeld ongeveer 2 uren en 53 minuten per dag écht productief waren. De rest van de tijd werd besteed aan het checken van social media, het lezen van nieuws, kletsen met collega’s, koffie halen en pauzes.

Nu zal niet iedereen slechts drie uren per dag echt productief zijn. Maar we kunnen wel stellen dat het onmogelijk is om alle 8 uren van een werkdag geconcentreerd en gefocust aan het werk te zijn. Iedereen heeft namelijk piek- en daluren wat betreft hun productiviteit. Werkdagen van 5 uren zijn daarom logischer dan de 4-daagse werkweek.

Voordelen van 5 uren per dag werken

Met een werkdag van 5 uren profiteer je van dezelfde voordelen als de 4-daagse werkweek. Het zijn de redenen waarom een verkorte werkweek steeds populairder wordt. We hebben het hier over betere time-management, privé-werk balans en mentale gezondheid. Ironisch genoeg zorgt minder werken hierdoor voor meer productiviteit.

Uit onderzoek van Rita Fontinha, universitair hoofddocent strategisch human resource management aan de Henley Business School, blijkt inderdaad dat een verkorte werkdag niet alleen maar voor een betere kwaliteit van leven voor de werknemers zorgt. Doordat werknemers productiever zijn, zorgt het ook voor betere financiële prestaties van het bedrijf.

Nadelen aan een verkorte werkdag

Uit haar onderzoek en experimenten van bedrijven blijkt dat minder uren werken per dag ook met de nodige nadelen komt. „Werknemers kunnen extra druk voelen om hun taken op tijd af te ronden”, zegt Fontinha tegen WIRED. „Uit mijn onderzoek blijkt daarom dat je ze wel de flexibiliteit moet geven om extra tijd te besteden aan taken als dat nodig is.”

Een verkorte werkdag heeft ook een impact op de cultuur van een bedrijf. „We realiseerden ons dat we verloren op relatieniveau”, zegt Lasse Rheingans, de CEO van Digital Enabler, een Duits consultancybedrijf dat in 2017 overstapte naar werkdagen van 5 uur. „Het beïnvloedt loyaliteit en teamcultuur als je geen tijd hebt voor praten over koetjes en kalfjes bij het koffiezetapparaat.”

Zelf je werkdag indelen

Sinds de pandemie en het vele thuiswerken heeft Rheingans de 5-urige werkdag helemaal losgelaten. De werknemers mogen hun dagen nu zelf indelen. Er zijn maar twee regels. „Er mogen geen afspraken plaatsvinden tussen 12 en 2 uur ‘s middags en wees mindfull en gezond”, zegt de CEO. „Ik wil dat mensen minder werken, niet meer. Op de lange termijn is dat veel beter. Ik wil dat mensen naar hun kracht werken.”

Of een verkorte werkdag echt de beste optie is, verschilt waarschijnlijk per bedrijf en zelfs per individu. Maar het is mooi om te zien dat de maatschappij en bedrijven zich steeds meer gaan verdiepen in welke manier van werken het beste is. Voor de organisatie én hun werknemers.

