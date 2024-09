Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beter presteren door muziek op werk? Dat hangt af van het type baan en soort muziek, blijkt uit onderzoek

Zou je wel of geen muziek moeten luisteren tijdens je werk? Daar is nogal wat onderzoek naar gedaan. Kennelijk hangt dat af van het type baan en het type muziek. Maar muziek kan wel degelijk invloed hebben op je werkprestaties.

Kun je je door bepaalde muziek bijvoorbeeld beter concentreren, word je productiever of boek je betere resultaten? Muziek en geluiden doen namelijk iets met ons brein. Eerder schreef Metro over deze 6 wetenschappelijk onderbouwde technieken voor meer focus. Waaronder het positieve effect van Binaural Beats, oftewel geluidsgolven.

Onderzoeken naar effect muziek op de werkvloer

Heeft muziek op je werkplek een positief effect op je output? Daar is meermaals onderzoek naar gedaan, schrijft BBC Science Focus.

Zo bleek uit een onderzoek dat machinebedieners bij een kledingfabrikant minder productief waren als ze naar ontspannende muziek luisterden. De onderzoekers stelden voor om in plaats daarvan muziek met een sneller tempo te proberen.

Beter werken?

In een ander onderzoek opereerden chirurgen terwijl ze naar klassieke muziek luisterden, zowel sneller als nauwkeuriger. In dit geval adviseerden de onderzoekers om geen muziek te luisteren met een hoog tempo of hard geluid, omdat dit afleidend zou kunnen zijn.

Weer een ander onderzoek claimt dat muziek met songteksten een negatieve invloed heeft op het werk. Maar als het luisteren naar songtekstloze, klassieke muziek je irriteert, zul je waarschijnlijk niet erg productief zijn – dus het hangt ook af van je smaak.

Muziek luisteren die blij maakt

Uit weer een ander onderzoek blijkt dat dat achtergrondmuziek nuttiger was voor extraverten dan voor introverten om de productiviteit te verbeteren bij taken die fijne motoriek vereisten. En nog een studie onderzocht wat muziek doet met emotie en de prestaties op werk. Kort gezegd: als je humeur verbetert, verbetert je werk ook.

Muziek luisteren die je blij maakt, heeft dus een positief effect op onze werkprestaties. Al ontdekten de onderzoekers geen verband tussen muziek en positieve cognitieve effecten (denken) of voordelen als muziek op de achtergrond werd afgespeeld.

Meest gedraaide liedjes op werkvloer

Wel zijn er drie liedjes die het vaakst voorkomen in playlisten voor de werkvloer. Dat zijn Drops of Jupiter van Train, Dreams van Fleetwood Mac en Don’t Stop Believin van Journey.

