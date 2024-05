Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met dit type leidinggevende ben je volgens onderzoek als werknemer het beste af

Je hebt je leidinggevende niet voor het uitkiezen, maar als het niet botert tussen jullie kan dit veel invloed hebben op de werksfeer. Niet alle manieren van leidinggeven werken immers even goed. Australische onderzoekers zochten daarom uit welke aanpak het beste is.

En je raadt het misschien al: op de dominante aanpak zit niemand te wachten.

De micromanager, de autoritaire leider of juist een coachende leider. Leidinggevenden komen in alle soorten en maten en meestal heb je het als werknemer niet voor het uitkiezen. Maar met welke vorm van leiderschap ben je het beste af? Xiaoshuang Lin, onderzoeker bij de Universiteit van Zuid-Australië deed er onderzoek naar.

‘Nederig leiderschap’ werkt het beste

Lin ontdekte dat ‘nederig leiderschap’ het beste werkt. Deze leiderschapsstijl zorgt er namelijk niet alleen voor dat het gevoel van respect en status bij werknemers groter wordt, het leidt ook tot meer leiderschap onder de werknemers zelf. Dat komt doordat ze gemotiveerd worden om zelf initiatief te nemen, aldus het onderzoek.

Met nederig leiderschap wordt overigens niet bedoeld dat je als leidinggevende zomaar over je heen laat lopen. Nee, dit type leider waardeert de sterke kanten van anderen én heeft een goed beeld van zichzelf. Ook staat dit type leider open voor feedback, luistert hij goed naar de input van medewerkers en moedigt hij eigen initiatief aan.

Niet voor iedereen

Hoewel nederig leiderschap volgens het onderzoek van Lin de beste vorm van leidinggeven is, is het niet effectief bij iedereen. Zo werkt nederig leiderschap beter bij medewerkers die persoonlijke ontwikkeling en succes belangrijk vinden. „Dit zijn mensen die graag aan de top staan en willen excelleren om zo de kans te hebben om hun leiders te beïnvloeden en teamleden met hoge status te worden”, legt Lin uit.

Voor minder ambitieuze werknemers is nederig leiderschap juist niet de beste vorm van leiding geven. „Werknemers die hun eigen ontwikkeling en succes minder belangrijk vinden, zullen minder profiteren van nederig leiderschap. Die willen gewoon doen wat hen gevraagd wordt en hechten minder waarde aan het tonen van hun bijdrage”, aldus Lin.

Benaderbare leidinggevende

Daarnaast werkt nederig leiderschap alleen maar als de leidinggevende ook laat zien dat hij of zij benaderbaar is, laat zien te willen leren en bereid is om met werknemers samen te werken en naar ze te luisteren. Bij het kiezen van een nieuwe leidinggevende doen bedrijven er volgens Lin dus goed aan om niet meteen te kiezen voor het haantje de voorste, maar om juist iemand te kiezen die de tijd neemt om naar anderen te luisteren.

Vorige Volgende

Reacties