Zo lang krijg je doorbetaald als je ziek bent

Ziek zijn of uitvallen op je werk door burn-out klachten is nooit fijn. Wat wel ‘fijn’ is, als dat al zo te noemen is in zo’n situatie, is dat je werkgever je salaris doorbetaalt. Zo kun je je in ieder geval focussen op je herstel, of dat nou mentaal of fysiek is. Maar hoe lang krijg je je salaris doorbetaald bij ziekte?

In 2022 hadden volgens TNO 1,6 miljoen mensen in Nederland burn-out gerelateerde klachten. In 2021 waren dat 1,3 miljoen mensen, een beste stijging dus. Dat betekent dat burn-outs aan de orde van de dag zijn en veel de stress te veel vinden. Ook veel werkende jongeren zitten thuis met psychische klachten, schreven we gisteren al.

Hoe lang krijg je doorbetaald als je ziek bent?

In Nederland is het goed geregeld voor mensen die ziek worden en niet meer kunnen werken. Je hoeft je geen zorgen te maken over je financiën, want je gezondheid geeft als je niet fit bent waarschijnlijk al genoeg stress. Maar je wordt niet voor altijd doorbetaald. Dat is voor maximaal twee jaar, lezen we op de website van Rijksoverheid. Als je twee jaar of langer ziek bent, heb je misschien recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV gaat daarover.

Maar hoeveel krijg je? Dat kan verschillen per werkgever. In de eerste twee jaar van je ziekte krijg je namelijk minimaal 70 procent van je salaris doorbetaald. Als je rond het minimumloon verdient, moet je werkgever het salaris in het eerste jaar aanvullen tot je het minimumloon uitbetaald krijgt. In het tweede jaar hoeft dat niet meer en kun je een toeslag aanvragen als je salaris dan (te) laag uitkomt.

Als je ziek bent omdat je zwanger bent, net bevallen bent of vanwege orgaandonatie, krijg je wél zeker 100 procent doorbetaald. Je werkgever kan er ook voor kiezen meer uit te betalen dan alleen de verplichte 70 procent van je brutosalaris.

Het doorbetalen van je salaris bij ziekte geldt voor mensen met een vast én tijdelijk contract. Zzp’ers en ondernemers kunnen zich vrijwillig verzekeren voor de ziektewet, uitzendkrachten kunnen mogelijk een Ziektewet-uitkering aanvragen bij het UWV.

