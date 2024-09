Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zzp’er worden: wat houdt dat precies in en wat is een gemiddeld uurtarief?

Als je droomt van een bestaan als zzp’er, komt er in het begin veel informatie op je af. Tijd om wat duidelijkheid te scheppen. Wat is een zzp’er precies, kan iedereen het worden en wat is het gemiddelde uurtarief?

Nederland telde volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in 2023 iets meer dan 1,2 miljoen zzp’ers.

Wat betekent het woord zzp’er precies?

Zzp staat voor zelfstandige zonder personeel. Er is geen verschil tussen de begrippen zzp en freelance.

De termen zzp’er en eenmanszaak worden ook weleens door elkaar gebruikt, maar die zijn dan weer niet helemaal hetzelfde. Als je een eenmanszaak hebt, dan hóeft dit niet in te houden dat je een zzp’er bent (al kan het zeker). Een eenmanszaak is namelijk een officiële rechtsvorm. Als eenmanszaak kun je personeel in dienst hebben, terwijl een zzp’er per definitie geen personeel in dienst heeft.

Wat is een zzp’er?

Als zzp’er werk je voor verschillende opdrachtgevers, zonder dat daarbij sprake is van een dienstverband. Je neemt beslissingen zelf: je kunt je eigen projecten uitkiezen en je eigen uren bepalen. De opdrachtgever betaalt jouw facturen. Je hebt meer vrijheid, afwisseling en vaak een hoger uurtarief.

Daartegenover staat dat je verantwoordelijk bent voor je eigen administratie. Je moet zelf je boekhouding bijhouden en belastingaangifte doen, of iemand inhuren om dit voor je te doen. Ook bouw je als zzp’er geen pensioen, vakantiedagen en ziekteverlof op. Hier moet je dus zelf voor sparen of je voor verzekeren. Bovendien heb je meer onzekerheid dan bij een vaste baan: een zzp’er loopt een hoger risico op armoede.

Kun je zomaar zzp’er worden?

In principe is het in Nederland vrij eenvoudig om zzp’er te worden. Wel moet je een aantal zaken regelen. Zo moet je je bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat kost eenmalig 80,10 euro. Daar moet je een rechtsvorm kiezen en een bedrijfsnaam uitzoeken die nog niet bestaat. Veel zzp’ers kiezen voor een eenmanszaak, omdat dit snel en makkelijk op te richten is.

✏️ Wanneer mag je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel? Dit zijn de ondernemerscriteria van de Kamer van Koophandel volgens de website: Je verkoopt zelfstandig een product of levert een dienst. Of je bent je hierop aan het voorbereiden. Je bent bijvoorbeeld al begonnen met inkopen van producten.

Je vraagt hier meer voor dan de prijs die het kost: een (commerciële) prijs of uurtarief waar je geld aan verdient. Denk hierbij aan winst maken of kosten besparen.

Je levert regelmatig goederen en diensten aan andere mensen dan alleen je gezin, familie of vrienden.

Het is handig om een ondernemingsplan te maken voordat je begint, maar dit is niet verplicht. Ook moet je een uurtarief bepalen (hierover straks meer). De Kamer van Koophandel geeft na de inschrijving door aan de Belastingdienst dat je zzp’er bent geworden. Binnen twee weken ontvang je je btw-id en omzetbelastingnummer.

Dat je je hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, houdt nog niet in dat de Belastingdienst je als ondernemer ziet. Hiervoor kun je de OndernemersCheck doen. Een belangrijke voorwaarde voor de Belastingdienst is dat je meerdere klanten hebt en zelfstandig werkt (en dus niet in verkapt dienstverband). Je moet bovendien minstens 700 uur per jaar in je bedrijf stoppen, ondernemersrisico lopen en winst maken (of uitzicht hebben op winst).

Wat is het gemiddeld salaris van een zzp’er?

Ben je eenmaal begonnen met freelancen, dan moet je een uurtarief bepalen. Wat je kunt vragen, hangt van verschillende factoren af, zoals je ervaring, leeftijd, je vaardigheden en in welke sector je werkt.

Data van andere zzp’ers komen van pas om in ieder geval enigszins te kunnen vergelijken. De bank Knab en ikwordzzper.nl verzamelden begin 2024 de uurtarieven van ruim 10.000 ondernemers:

Beroep Uurloon (euro) Beveiliger 33 euro Schoonmaker 33 euro Kok 37 euro Chauffeur 38 euro Hovenier 42 euro Klusser 42 euro Schilder/stukadoor 44 euro Schoonheidsspecialist 45 euro Begeleider in de zorg 49 euro Elektricien 50 euro Rijinstructeur 50 euro Aannemer 51 euro Administrateur 54 euro Virtueel assistent 55 euro Verpleegkundige 55 euro Masseur 56 euro Journalist 65 euro Docent in het onderwijs 65 euro Grafisch ontwerper 68 euro Interieurontwerper 71 euro Systeembeheerder 76 euro Accountant/boekhouder 76 euro Fotograaf 77 euro Marketeer 79 euro Makelaar 84 euro Huisarts 85 euro Communicatieadviseur 86 euro Recruiter 88 euro Softwaredeveloper 91 euro Coach/trainer 94 euro Business analist 98 euro Psycholoog 108 euro Financieel adviseur 115 euro Jurist 135 euro

Vorige Volgende

Reacties