Zo neem je voortaan je problemen van werk niet mee naar huis

We hebben allemaal weleens van die dagen waarop problemen van het werk je blijven achtervolgen. Toch is het belangrijk om een duidelijke scheiding te maken tussen werk en privé, maar hoe doe je dat?

Of je nu in de zorg, op kantoor of in een winkel werkt: ieder werk brengt weleens troubles met zich mee. Met de volgende tips zorg je ervoor dat je je werkproblemen niet mee naar huis neemt.

Problemen van werk niet mee naar huis nemen? Zo lukt het je

Creëer een afsluitingsritueel

Voordat je van je werk vertrekt, kun je even rustig de tijd nemen om afscheid te nemen. Ruim je bureau op en maak een to-do lijst voor de volgende dag. Op die manier sluit je het werk voor die dag af en zal je rustiger worden.

Stel grenzen qua beschikbaarheid

Communiceer duidelijk met je collega’s en leidinggevenden over je beschikbaarheid buiten de werkuren. Laat ze weten dat je buiten werktijd alleen in echte noodgevallen bereikbaar bent.

Maak een lijstje met je zorgen

Heb je veel zorgen? Schrijf je zorgen dan op een lijstje voordat je naar huis gaat. Dit kan je helpen om de zorgen los te laten, wetende dat je ze de volgende werkdag kunt aanpakken.

Schakel meldingen uit

Zet werkgerelateerde meldingen op je telefoon en andere apparaten uit zodra je het werk verlaat. Op deze manier voorkom je dat je alsnog mails of berichten voorbij ziet komen die je zullen herinneren aan werk.

Plan tijd tussen werk en huis

Heb je wat tijd over? Plan dan wat tijd tussen het verlaten van je werk en het thuiskomen. Maak in die tijd een korte wandeling, luister naar een podcast of muziek. Op die manier zal de overgang van werk naar huis relaxter zijn.

Beweeg genoeg

Beweging kan helpen om stress en zorgen van je werk los te laten. Ga direct uit het werk sporten, een wandeling maken of doe wat yoga-oefeningen. Op die manier kan je het lichaam laten ontspannen en zorg je ervoor dat je alles kunt loslaten.

Praat erover

Als je merkt dat werkproblemen je blijven achtervolgen, dan is het slim om daarover te praten. Met een psycholoog, je partner, een vriend(in) of een familielid. Vaak lukt het beter om iets los te laten als je je zorgen over iets uit.

Beoefen mindfulness

Mindfulness kan ervoor zorgen om in het nu te leven en je gedachten los te laten. Dankzij mindfulness zul je minder piekeren over werkgerelateerde problemen en dat zal ervoor zorgen dat je relaxter thuiskomt.

Plan leuke dingen

Het is belangrijk om na je werk leuke dingen te doen. Plan daarom, zeker wanneer je het extra nodig hebt, wat leuks. Ga na je werk ergens eten, lekker sporten of naar de bioscoop met een vriendin. Zo zal je zien dat werk alleen maar werk is en er ook andere dingen zijn.

