Vanaf deze leeftijd word je minder snel aangenomen voor een nieuwe baan

Werkgevers geven jongeren liever een baan dan ouderen. Dit omdat jongeren flexibeler en minder vaak ziek zijn. Vanaf welke leeftijd moet je extra je best doen op de arbeidsmarkt?

Werkzoekenden die 55 jaar of ouder zijn, worden vaker afgewezen voor een nieuwe baan. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond CNV waar De Telegraaf over schrijft. De economie draait slecht en daarom zijn bedrijven kritischer op wie ze aannemen.

Sommigen worden niet eens uitgenodigd

CNV deed een peiling onder 1900 leden die boven de 55 jaar zijn. Een op de zes van hen is op zoek naar een baan of klus. Ondanks dat de arbeidsmarkt krap is, worden ze erg vaak afgewezen. Sommigen hebben de pech dat ze niet eens uitgenodigd worden voor een gesprek.

Piet Fortuin is CNV-voorzitter en hij begrijpt niet dat 55-plussers zo makkelijk worden afgewezen, vertelt hij in de krant. „Nederland loopt vast door een gebrek aan personeel, zeker in de zorg, de techniek en andere cruciale sectoren. Het is ontluisterend dat oudere werknemers vaak nog aan de kant staan, terwijl ze een schat aan ervaring meenemen, loyaal zijn en voor jongeren een mentor kunnen zijn.”

Ouderen die wel een baan hebben, zien steeds minder collega’s van hun eigen leeftijd. 42 procent geeft aan dat de werkgever weinig tot geen 55-plussers aanneemt. Vooral in het bedrijfsleven heeft deze leeftijdscategorie het lastig. In de publieke sector worden ze sneller aangenomen.

Zzp’ers hebben het ook lastig

Er zijn ook veel 55-plussers die voor zichzelf werken als zzp’er. „Die groep zegt dat opdrachtgevers nu anders tegen het inhuren van zelfstandigen aankijken. Bijna de helft vindt het daardoor moeilijker om iets te vinden dan een jaar geleden”, legt Fortuin uit.

Er zijn ook nog andere aspecten die meespelen. Het aantal werkende Nederlanders tussen de 55 en 65 jaar is de laatste decennia flink toegenomen. En werkgevers werken met steeds meer nieuwe technologieën. Ze zijn bang dat ouderen daar niet mee om kunnen gaan.

Tips om sneller aan een baan te komen

Het UWV geeft ouderen tips hoe ze goed beslagen ten ijs kunnen komen. Volgens hen is het erg belangrijk om je skills en kennis op een hoog niveau te houden. „Blijf jezelf ontwikkelen en verdiep je in je vakgebied. Laat zien dat je daarmee bezig bent.” Metro gaf eerder al andere tips om je te onderscheiden op de arbeidsmarkt.

Daarnaast is netwerken ook in dit LinkedIn-tijdperk nog erg belangrijk. „Laat aan iedereen weten dat je op zoek bent naar werk, bijvoorbeeld op feestjes. Veel banen gaan nog steeds via-via.” Ook bijscholing en verdiepen in digitale technologie raden ze aan.

