Zo deal je met een negatieve leidinggevende, volgens de psycholoog

Je collega’s kunnen nóg zo leuk zijn, een negatieve leidinggevende kan je werkplezier flink beïnvloeden. Hoe daarmee te dealen? Met die vraag kloppen we in Metro’s podcast De Werkvloer aan bij psycholoog Sabine Klaver.

Zo’n 25 procent van de jonge werkenden tussen de 18 en 34 jaar oud heeft last van burn-outklachten, blijkt uit het meest recente onderzoek van TNO en het CBS. De hoogste tijd om die cijfers serieus te nemen. Daarom brengen we iedere podcastaflevering een bezoek aan de psycholoog.

Meer weten of benieuwd naar het hele advies? Je hoort er alles over in de nieuwste aflevering van Metro’s podcast De Werkvloer.

Op consult bij psycholoog Klaver

Psycholoog Sabine Klaver heeft een eigen podcast, deelt online dagelijks haar inzichten en bracht onlangs haar eerste boek uit. Ik voel me zo. Klaver is dé expert als het gaat om emoties van jonge mensen en maakt mentale gezondheid bespreekbaar. vandaag leggen we haar de stelling voor: ‘Een negatieve leidinggevende ontneemt al je werkgeluk’.

„Kort door de bocht ben ik het daar mee eens”, begint Klaver. „Misschien niet al je werkplezier, want we weten bijvoorbeeld dat er verschillende factoren een rol spelen bij werkgeluk. Zo speelt autonomie, erkenning en waardering krijgen, een gezonde werk-privébalans. Maar een hele belangrijke factor is de relatie met je collega’s en je leidinggevende”, vervolgt Klaver.

Een negatieve leidinggevende

„Een leidinggevende zet de toon voor de sfeer op het werk”, stelt Klaver. Maar hoe kun je dan toch met zo’n negatieve manager of baas omgaan? Praten is in heel veel gevallen een oplossing voor problemen, legt Klaver uit. Maar in het geval van een relatie tussen werkgever en werknemer is dat toch ingewikkeld.

In dat geval heb je namelijk te maken met machtsverhoudingen. „Bij veel werkgevers zijn er mogelijkheden om iemand anders in vertrouwen te nemen. Dat kan een eerste stap zijn. Daarnaast kun je je afvragen: hoe zeer beïnvloedt het mijn werk? Staat het je plezier in de weg? Dan kun je onderzoeken hoe je je werkplezier en de sfeer in het team kunt verbeteren.”

Bescherm jezelf

Blijft de negativiteit aanhouden? Probeer dan toch in gesprek te gaan, stelt Klaver. „Bescherm daarin ook jezelf”, vervolgt de psycholoog. „Twijfel niet aan jezelf. Soms is negativiteit heel subtiel in de werksfeer”, legt Klaver uit. „Als jij ergens last van hebt, dan is dat reden genoeg om het aan te kaarten, zeker als je daar langdurig last van hebt en het je werkgeluk beïnvloedt.”

