Promotie maken op werk? Hoogleraar bedrijfsethiek legt uit hoe je de kans daarop vergroot

Promotie maken, oftewel een hogere functie met meer verantwoordelijkheden en salaris krijgen, dat willen veel mensen. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat jij de werknemer bent die een stapje omhoog klimt op de carrièreladder?

Hoogleraar bedrijfsethiek legt uit hoe je klimt op de carrièreladder

Volgens Wendy Patrick, advocaat en hoogleraar bedrijfsethiek, is er meermaals onderzoek gedaan naar wie nou promotie krijgt. Ze legt aan Psychology Today uit hoe je er op de werkvloer voor zorgt dat jouw promotiekansen stijgen. En uit onderzoek blijkt dat één factor daarvoor specifiek belangrijk is: jezelf onderscheiden van de rest.

Tips om de kans op promotie te vergroten

1. Kleding en uitstraling

Je kunt jezelf onder meer onderscheiden met je garderobe. Patrick haalt een onderzoek aan naar kledingkeuzes. Het onderzoek dat het ‘Red Sneakers effect’ aankaart, toont aan dat mensen status en competentie afleiden uit non-conformiteit, oftewel niet meedoen met de massa.

Dat onderzochten de onderzoekers door werknemers niet-conforme kledingkeuzes te laten maken. Bijvoorbeeld rode sneakers bij een formeel evenement of sportkleding naar een luxe winkel. Mensen zien individuen die zich niet-conform gedragen dus als meer competent en als iemand met meer status.

Patrick benadrukt dat je deze strategie best eens zou kunnen toepassen op de werkvloer. Dan wel binnen de richtlijnen en regels van de werkplek (ga dus niet in bikini achter je bureau zitten). Probeer jouw werkkleding eens iets te veranderen, ook al is het subtiel.

2. Advies vragen en vragen durven stellen

Volgens ander onderzoek zorgt het stellen van goede vragen voor een zelfverzekerde uitstraling. Maar advies vragen of vragen stellen, durft niet iedereen. Vaak uit vrees om dom of incompetent over te komen of uit angst voor eventuele afwijzing. Maar het tegenovergestelde blijkt waar. Mensen die advies durven te vragen, komen meer bekwaam over dan mensen die steeds maar proberen alles zelf op te lossen. Kortom, durf vragen te stellen aan die ervaren collega of dat deskundige afdelingshoofd.

3. Observeer de bedrijfscultuur

Leer de bedrijfscultuur en waarden van het bedrijf kennen. Of je nu op een bouwplaats, voor de klas, in het ziekenhuis of op een kantoor werkt, probeer erachter te komen waar jouw werkgever(s) waarde aan hecht.

Als je vermoedt dat er onuitgesproken verwachtingen zijn, vraag dan ervaren begeleiders en doorgewinterde veteranen om advies. Zoals hierboven werd uitgelegd.

4. Presenteer de ‘promootbare’ versie van jezelf

Presenteer een ‘promootbare’ versie van jezelf. Zowel persoonlijk als zakelijk, met een bijpassende werkethiek. Presenteer dat pakket van jezelf op werkvloer. Patrick omschrijft: „Je bent vastbesloten om hard te werken en vragen te stellen wanneer je informatie nodig hebt om effectiever te kunnen presteren.” Blijft jouw werk consistent en sluit het aan bij de verwachtingen van de branche en cultuur op jouw werkplek? Dan ervaar je waarschijnlijk een comfortabele zelfverzekerdheid die competentie uitstraalt.

