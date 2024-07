Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ontslag nemen? Zo doe je dat netjes volgens een expert

Je baan opzeggen kan lastig zijn. Of je nu een baan opzegt waar je van houdt of een plek waar je niet kunt wachten om weg te gaan: hoe doe je dat op de beste manier en houd je het werkbaar tot het einde?

Een expert geeft tips en inzichten om deze periode het beste door te komen.

Baan opgezegd

Zo kunnen sommige redenen om een baan te verlaten pijnlijker zijn dan andere. Maar als je er iets aan kunt doen, loont het om alles zo positief mogelijk te houden. „Vooral als je in dezelfde branche wilt blijven.” Dat tipt Charlotte Davies, een carrière-expert bij LinkedIn, aan Metro UK.

Davies raadt dus aan om „je waardering uit te spreken voor de kansen die je hebt gekregen, de ervaringen die je hebt opgedaan en/of de relaties die je hebt opgebouwd in de functie. Zelfs als je volledig van carrière verandert, is het een kleine wereld. Dus je weet nooit wanneer je je huidige werkgever of collega’s weer tegenkomt.” Het is altijd beter om met een goed gevoel te eindigen.

Exitgesprek bij ontslag

Ook is het exitgesprek bij ontslag een belangrijke gelegenheid om van je te laten horen, „ook over eventuele problemen die je hebt ondervonden tijdens je tijd bij deze baan”. Daarom is het de moeite waard om gebruik te maken van dit gesprek.

Davies voegt eraan toe: „De manager die je exitgesprek voert, zal waarschijnlijk rekening houden met de punten die je naar voren brengt, om mogelijke veranderingen op de werkplek te ondersteunen en te helpen om dingen in de toekomst beter te maken voor je collega’s.”

Opluchting

Daarnaast is open zijn over waarom je weggaat waarschijnlijk een opluchting voor je. „Een fatsoenlijke werkgever zal je eerlijkheid waarderen”, zegt Davies. „Of het nu een onweerstaanbare kans voor persoonlijke groei is die zich heeft voorgedaan of iets wat ze niet helemaal goed hebben gedaan om je tevreden te houden – het zou kunnen inspireren tot veranderingen om te voorkomen dat anderen om dezelfde reden weggaan.”

„Het is ook belangrijk om duidelijk te zijn over hoe definitief je beslissing is. Door duidelijk aan te geven dat je besluit vaststaat, voorkom je verdere gesprekken over tegenaanbiedingen, die het proces alleen maar verlengen en het ongemakkelijk kunnen maken”, tipt de carrière-expert.

Gemotiveerd blijven

„Het kan moeilijk zijn om gemotiveerd te blijven als je met één voet buiten de deur van je werk staat”, geeft Davies toe, „maar probeer het niet op te kroppen tijdens je opzegtermijn. Vergeet niet dat er nog steeds collega’s zijn die van jou afhankelijk zijn om een klus te klaren in de tijd die je daar nog hebt, en het zou niet eerlijk zijn om hen te dwingen de speling op te vangen.”

De laatste tip van Davies luidt om gebruik te maken van je netwerk als je vertrekt bij je baan. „Je kunt veel van je connecties leren en wellicht hebben ze iets voor je in het verschiet.”

